Al PSG si parla portoghese: scelto il possibile sostituto di Mbappé

Dopo le dichiarazioni quasi di rottura di Mbappé nei confronti del PSG e della Ligue 1, arrivano le indiscrezioni sul sostituto: un bomber che parla portoghese.

Kylian Mbappé lascerà il PSG? Possibile, ma il club parigino ha già le spalle coperte. Stando a quanto riferisce RMC Sport, Leonardo avrebbe già contattato l’entourage del più probabile sostituto del fenomeno francese. E si tratta di un altro colpo da novanta, per completare una sessione di mercato per i tifosi parigini. Di chi stiamo parlando? Di un grande calciatore che parla portoghese.

Le ultime dichiarazioni di Mbappé, che di fatto ha sminuito la Ligue 1 facendo intendere di sentirsi pronto al trasferimento in un altro campionato (direzione Real Madrid), hanno aperto un nuovo terremoto di mercato. Nell’anno dell’arrivo del sogno Messi, infatti, il PSG potrebbe dire addio al trascinatore delle ultime stagioni. Dalle parti di Parigi però non stanno certamente piangendo, e hanno anzi le idee chiare.

Stando a quanto riferito da AS potrebbe essere Cristiano Ronaldo il bomber in grado di non far rimpiangere Mbappé. L’obiettivo del club parigino sarebbe infatti creare il tridente dei sogni CR7-Messi-Neymar. Un sospetto nato anche dagli ultimi segnali lanciati dal portoghese in questi giorni. Ma le cose per RMC Sport non sarebbero così, e il grande obiettivo segreto di Leonardo sarebbe un altro grande bomber che gioca però in Premier.

PSG su Richarlison: Leonardo contatta l’entourage

Reduce da un trionfale torneo olimpico con il suo Brasile a Tokyo, Richarlison sarebbe secondo fonti francesi il principale obiettivo del PSG se Mbappé dovesse effettivamente spingere per l’addio.

Al momento non c’è nulla di concreto, anche perché muovere un calciatore come l’asso francese non è certo semplice. Tuttavia, per pararsi le spalle Leo avrebbe già telefonato all’entourage del brasiliano, per sondare la sua disponibilità, trovando subito un accordo di massima.

Con un contratto in scadenza nel 2024 e un costo per l’Everton di 40 milioni nel 2018, Richarlison potrebbe lasciare i Toffees solo per un’importante offerta. Al momento si parla di una quotazione che supera i 50 milioni, avvicinandosi ai 55. Sarà davvero lui l’ultimo grande colpo della faraonica campagna acquisti del PSG o a sorpresa si virerà alla fine davvero su CR7? Mancano pochissimi giorni alla chiusura del mercato. Ancora una settimana e conosceremo tutta la verità.