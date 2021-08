Napoli, Manolas resta in Serie A? Pretendente a sorpresa per il greco

Rottura totale tra Manolas e il Napoli: il greco vorrebbe andare all’Olympiacos, ma nelle ultime ore spunta una pista italiana.

S’infiamma il mercato del Napoli, soprattutto in uscita. Stando alle ultime notizie riportate da più parti, Kostas Manolas vorrebbe a tutti i costi lasciare la squadra azzurra per tornare a casa, direzione Olympiacos. A rendere praticamente impossibile la chiusura della cessione sarebbe però la valutazione di mercato che il presidente De Laurentiis fa del difensore: non meno di 15 milioni, per evitare d’incappare in una minusvalenza.

Una somma che il club greco non può permettersi, e questo avrebbe portato a uno scontro diretto tra Manolas, chi cura i suoi interessi (Mino Raiola) e il club azzurro, nonostante nella prima giornata di campionato il greco non solo sia sceso in campo, ma abbia anche disputato una buona partita.

Proprio per via di queste frizioni e di queste discussioni interne, altre squadre starebbe mettendo gli occhi sul forte difensore ex Roma. Tra queste, anche un’importante squadra italiana, pronta a sferrare un assalto nei prossimi giorni se le cose dovessero naufragare.

Manolas al Torino? Sondaggi in corso

Kostas Manolas è l’ultima idea del Torino per rafforzare la propria difesa. Dopo la sconfitta interna al debutto con l’Atalanta, la squadra di Juric sta infatti cercando di guardarsi attorno per rinforzarsi nel reparto arretrato, tallone d’Achille delle ultime stagioni. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, Vagnati avrebbe sondato nelle ultime ore la disponibilità del greco, non ricevendo un secco no.

Stando a quanto trapela, l’obiettivo di Kostas è quello di tornare in Grecia. Non dovesse però aprirsi in alcun modo la strada che porta al Pireo, i rapporti tesi con il club azzurro potrebbero portarlo anche a prendere in considerazione altre opzioni, tra cui quella granata. Non sarebbe semplice arrivare a un accordo che soddisfi tutte le parti, ma oggi d’impossibile non c’è praticamente nulla.

Ma come può il club torinese permettersi un calciatore dall’ingaggio di circa 4 milioni come il difensore greco? Ovviamente si tratterebbe di un sacrificio da entrambe le parti, e con tutta probabilità bisognerebbe spalmare la somma totale su più anni. Quel che è certo è che un colpo del genere potrebbe arrivare solo in caso di cessioni illustri, come quella di Belotti, nelle ultime ore sempre più vicino all’Inter.