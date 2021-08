Tutte le informazioni su dove vedere le partite della seconda giornata di Serie A su DAZN o Sky: gli orari delle dirette e la divisione del palinsesto.

Il secondo turno di campionato già sta per cominciare. La prima giornata di Serie A ha regalato qualche risultato inaspettato e tantissimi gol. Ovviamente, il pareggio della Juventus contro l’Udinese è stato quello più sorprendente e potrebbe definirsi già la prima debacle di una big, visto che le altre hanno rispettato i pronostici.

I bianconeri sono chiamati subito al riscatto e dovranno vedersela contro l’Empoli, neopromossa che stava per mettere in crisi la Lazio di Sarri, ma troppo sprecona sotto porta. Questo non sarà l’unica gara interessante da tenere in considerazione per la seconda giornata di Serie A: diamo un’occhiata quali sono i match e dove vederli su DAZN e Sky.

Serie A su DAZN e Sky: dove vedere le partite della seconda giornata

Come ogni turno fino al termine della stagione, tutte le partite della Serie A saranno trasmesse su DAZN e tre per ogni turno saranno trasmesse in contemporanea sull’emittente in streaming e su Sky.

La seconda giornata comincerà venerdì 27 con Udinese-Venezia in esclusiva su DAZN alle ore 18:30. In serata, invece, ci sarà Hellas Verona-Inter, con calcio d’inizio alle ore 20:45 e in diretta su DAZN e SKY.

Sabato 28 agosto andranno in scena ben 4 gare, divise nelle due fasce orarie pomeridiane e serali. Tra questi, sarà da non perdere il match tra Juventus ed Empoli, con il rebus Cristiano Ronaldo: sarà ancora fuori dai titolari? E ancora, domenica 29 si chiude la giornata con altre 4 partite tra cui: Genoa-Napoli e Milan-Cagliari.

Di seguito il programma e il palinsesto televisivo della seconda giornata di Serie A:

UDINESE-VENEZIA 18:30 (DAZN)

HELLAS VERONA-INTER 20:45 (DAZN/SKY)

LAZIO-SPEZIA 18:30 (DAZN)

ATALANTA-BOLOGNA 18:30 (DAZN)

FIORENTINA-TORINO 20:45 (DAZN/SKY)

JUVENTUS-EMPOLI 20:45 (DAZN)

GENOA-NAPOLI 18:30 (DAZN)

SASSUOLO-SAMPDORIA 18:30 (DAZN/SKY)

MILAN-CAGLIARI 20:45 (DAZN)

SALERNITANA-ROMA 20:45 (DAZN)