Cristiano Ronaldo via dalla Juventus, i tifosi “esultano” – FOTO

I tifosi della Juventus non sono affatto scontenti di un eventuale addio di Cristiano Ronaldo: la reazione dei sostenitori è da non credere.

Cristiano Ronaldo è al bivio tra permanenza e addio definitivo alla Juventus. Arrivato nell’estate 2018 tra grandissimo entusiasmo dei tifosi bianconeri, rischia di chiudere un’esperienza poco brillante, nonostante i successi in Italia. Ha conquistato due scudetti, una Coppa Italia, due Supercoppe e diversi record personali tra cui quello del calciatore a segno per più partite consecutive in Serie A (11).

Ma i piani suoi e della dirigenza erano tutt’altri. Anche quelli dei supporter. L’acquisto del cartellino di Cristiano Ronaldo aveva come scopo quello di ritornare a vincere in Europa e invece sono arrivate tremende delusioni in questi tre anni. Ora tutto è messo in discussione e persino l’addio del portoghese fa contenti i sostenitori bianconeri.

Juventus, i tifosi già salutano Cristiano Ronaldo: “Senza lui vincevamo”

Dopo 9 anni di dominio in Italia, la Juve ha perso il campionato e ha rischiato seriamente di non centrare la qualificazione in Champions League. La scorsa stagione è stata assai difficile per la società bianconera, tant’è che l’allenatore Andrea Pirlo è stato sollevato dall’incarico. E l’asso portoghese è stato criticato tantissimo per il suo rendimento e l’apporto dato alla squadra. Per questo motivo, una buona fetta di tifosi della Juventus non si disperano di un addio di Cristiano Ronaldo: “Senza di lui vincevamo sempre, con lui no“, sentenzia un utente su Twitter.

Non ci serve, se ne vada. Ha fatto solo danni. Senza di lui vincevamo sempre, con lui no. Ha fatto più danni di tutti. Via. #CristianoRonaldo — Avv. (@_avvocato) August 26, 2021

C’è chi non gli perdona gli esoneri degli allenatori Allegri e Sarri. In effetti, nelle ultime tre stagioni, la Juve ha cambiato sempre allenatore e ora è ritornata con il vecchio Max.

Anche basta con la storia che chi vuole #CristianoRonaldo via non capisce di calcio Ha mandato via letteralmente due allenatori in fila (Allegri e Sarri) e ha pensato solo a se stesso Io amo la maglia, lui NO Tanti saluti, la Juve va avanti a tutto#FinoAllaFine — Daniele (@Stroozman) August 26, 2021

Come sarà la Juventus senza Cristiano Ronaldo? Di certo non peggio della rosa spedita in Serie B dopo lo scandalo Calciopoli.