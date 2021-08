Pellegri al Milan, la fidanzata pazza di gioia: la promessa al bomber – Foto

Una dedica d’amore per il primo giorno da calciatore del Milan: la promessa della fidanzata di Pietro Pellegri è incredibile.

Il Milan ha ufficializzato l’acquisto in prestito di Pietro Pellegri, che si unirà al pacchetto offensivo già interessante a disposizione di Stefano Pioli. Il mister potrà contare sin da subito sul ragazzo prodigio, esploso al Genoa e lanciato in Ligue 1 a farsi le ossa. L’attaccante classe 2001 è pronto ad indossare una maglia importante come quella rossonera e avrà la possibilità di imparare tanti segreti al fianco di due centravanti come Giroud e Ibrahimovic. Insomma, un’occasione unica per il 20enne.

Occasione unica anche per rientrare in Italia e stare più vicino alla sua fidanzata, nonché figlia di un allenatore avversario. Infatti, Pellegri è il compagno di Viktorija Mihajlovic, ex concorrente dell’Isola dei Famosi e figlia di Sinisa. Proprio la ragazza ha voluto festeggiare sui social l’approdo a Milano, con una dedica strappalacrime.

Viktorija Mihajlovic, la dedica a Pellegri: “Urlerò per te”

E’ ormai una coppia fissa. Pellegri-Mihajlovic si trovano molto bene assieme e da mesi hanno imparato a conoscersi bene. I due ragazzi avranno modo di restare più vicini, poiché l’attaccante non vivrà in Francia per questa stagione. Una chance per rafforzare ancora più questo magico rapporto d’amore. E Viktorija non poteva che essere felice di questo ritorno in Serie A, tant’è che dopo l’ufficializzazione del prestito ha dedicato una storia sui social al suo amore.

“L’inizio di un nuovo viaggio. Le volte che ti girerai, mi troverai al tuo fianco pronta al mondo quanto vali” scrive Viky al suo Pietro. La storia pubblicata dalla fidanzata dell’attaccante rossonero, con la nuova maglia del Milan. Forse una delle prime stampe uscite dai magazzini del club. Insomma, sta per cominciare una nuova avventura e Pellegri non sarà solo. Ad ogni gol potrà cercare sugli spalti lo sguardo della sua Viktorija.