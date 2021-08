Torino, Belotti resta e punta al record: Fiorentina avvisata

Andrea Belotti punta al record in una giornata particolare: Fiorentina-Torino arriva al momento giusto.

E’ ufficiale o quasi. Andrea Belotti rimarrà al Torino per un’altra stagione o quantomeno non partirà in questi ultimi giorni di calciomercato. L’attaccante campione d’Europa con la Nazionale ha dato la sua parola a mister Juric, che nei giorni scorsi ha espresso tutto il suo malcontento in merito ad una situazione complessa e mai risolta tra il calciatore e la società. “Mi ha dato la sua parola: resta al 100%“, ha dichiarato il tecnico granata in conferenza stampa. E ora la palla passa al Gallo, che sembrava pronto con le valigie e invece resterà ancora per scrivere la storia.

A proposito di storia, questa sera contro la Fiorentina Andrea Belotti potrebbe raggiungere un record personale importante e inserirsi in una speciale classifica di ex bomber del campionato di Serie A.

Belotti, il Gallo alza la cresta: Fiorentina-Torino per il 100° gol

Dopo l’annuncio della sua permanenza al Torino, sarà più bello segnare un gol. Andrea Belotti ha siglato la rete numero 99 in campionato contro l’Atalanta e ora, a distanza di una settimana, proverà a raggiungere le tre cifre in Fiorentina-Torino. Il Gallo, inoltre, giocherà la sua 250a presenza in Serie A e segnando il gol numero 100 della sua carriera in questa competizione potrebbe diventare il terzo giocatore più giovane dall’inizio degli anni ’80 a raggiungere questa soglia di reti: meglio di lui solo Alberto Gilardino e Roberto Baggio.

Leggi anche >>> Fiorentina in guardia: il Torino non ha nulla da perdere

Insomma, appuntamento per la storia. L’attaccante della Nazionale, dopo aver ricevuto la chiamata dal ct per i prossimi impegni dell’Italia, dovrà riprendersi tutto l’amore dei tifosi granata e proverà raggiungere questo importante traguardo personale in una giornata a lui speciale.