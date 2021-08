Follia a Milanello, offese e minacce contro Donnarumma: “Stai attento”

I tifosi del Milan non perdonano la partenza di Donnarumma ed espongono due terribili striscioni offensivi nei confronti del portiere al centro sportivo di Milanello.

La trattativa tra Donnarumma ed il Milan per il rinnovo del contratto è durata un anno. Le parti si sono scontrate senza riuscire a trovare una soluzione adeguata e così entrambi hanno deciso di salutarsi a fine giugno. In poco tempo, il portiere della Nazionale è riuscito a trovare la nuova squadra e ha firmato un contratto stellare con il PSG, che poco tempo dopo ha strappato altri campioni tra Hakimi e Messi. Insomma, meglio di così al Campione d’Europa non poteva andare.

Ma i tifosi del Milan non perdonano la partenza del loro ex portiere e quest’oggi a Milanello hanno esposto due striscioni: terribili offese e minacce a Donnarumma.

Donnaruma, striscioni a Milanello: “Infame, stai attento”

Alla vigilia della sfida di campionato tra Milan e Cagliari, gli ultras rossoneri si sono incontrati a Milanello per caricare la squadra, ma hanno anche colto l’occasione per punzecchiare Gigio Donnarumma. I tifosi hanno esposto due striscioni di fronte i cancelli del centro sportivo del club. Il primo recita: “Donnarumma ingrato b****rdo, fai più schifo di Leonardo“. Il secondo, invece, contiene anche una minaccia: “Donnarumma: noi gli infami non li dimentichiamo… stai attento quando girerai per Milano“.

Non è di certo il saluto che avrebbe voluto il portiere Campione d’Europa, cresciuto proprio nelle giovanili del Milan, dov’è riuscito a farsi notare grazie a solide prestazioni e distinguersi quando era ancora minorenne. Insomma, Gigio ha trascorso tutta la sua adolescenza a Milano, quella che magari considerava una seconda casa. E invece, non sarà più il benvenuto.