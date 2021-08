Moise Kean, non solo calcio: l’attaccante ha una passione molto particolare

Tutte le curiosità su Moise Kean, attaccante dalle molteplici passioni: non solo calcio e fidanzata, anche una carriera nel mondo della musica.

Il dopo Cristiano Ronaldo per la Juventus potrebbe chiamarsi Moise Kean. L’attaccante piemontese di origine ivoriana, cresciuto con la maglia bianconera, potrebbe presto tornare a casa. Un ritorno che fa felici i tifosi, pur non riscaldando il cuore come altri calciatori più blasonati. Ma che soprattutto potrebbe ridare smalto a un’altra carriera di Kean: quella nel mondo della musica.

Non tutti lo sanno, ma una delle più grandi passioni dell’attaccante è la musica rap e trap. Fin da ragazzino ha coltivato questa sua passione stringendo anche amicizie importanti, come quella con il rapper Shade, uno dei più grandi tifosi vip bianconeri. A Vito il calciatore-rapper ha anche dedicato un freestyle qualche anno fa. Ma non è stato questo il suo unico passo concreto nel mondo del rap.

Leggi anche -> Moise Kean campione di beneficenza: le foto tra le vie di Parigi

Un paio d’anni fa Moise, che deve il suo nome alla fede della madre (il riferimento è a Mosè), fece anche il suo vero e proprio esordio nel mondo della musica. Fu autore di un featuring diventato virale con il giovane trapper Boro Boro nel brano Drip the Money Freestyle.

Moise Kean ha una fidanzata?

In molti si chiedono se ci sia una persona speciale al fianco del grande campione azzurro. La risposta è forse. Se il suo account social non mostra alcun dettaglio relativo a una fidanzata, o presunta tale, già da un paio d’anni c’è un nome che gli è stato accostato con insistenza: quello di Nif Brascia.

Di chi si tratta? Di una splendida campionessa di kickboxing che lo avrebbe conquistato nel 2016. Il gossip su di loro è diventato virale qualche anno fa, ma non è mai diventato nulla più di un flirt chiacchierato, una voce mai confermata, rimasta tale senza alcuna conferma da parte dei due diretti interessati.

Potrebbe interessarti -> Kean alla Juventus, c’è l’annuncio: “Sogno il ritorno”

Chissà che il suo ritorno in Italia non possa servire anche alle testate specializzate in cronaca rosa ad andare a indagare con maggiore insistenza sulla sua vita sentimentale. Una vita sicuramente molto attiva e pronta a diventare di pubblico dominio come quella di altri grandi campioni che recentemente hanno vissuto da grandi protagonisti la loro avventura alla Juventus.