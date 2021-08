I consigli e i pronostici della redazione di Calciopolis sulle gare di sabato 28 agosto 2021

Buongiorno a tutti, oggi tornano i pronostici della redazione di Calciopolis e tornano con in una giornata in cui le gare interessanti sono diverse. Oggi al fine di strutturare, una giocata affidabile, da potervi consigliare, abbiamo preso in considerazione, tra quelle che si giocano nella serata di oggi le gare di Italia, Spagna, Francia e Portogallo : Juventus-Empoli, Real Betis-Real Madrid, Marsiglia-Saint Etienne e Porto-Tondela . A seguire troverete il nostro consiglio per ogni singola gara e la nostra multipla odierna.

Questi i nostri pronostici sulle gare di oggi sabato 28 agosto 2021. Si tratta di una quaterna a quota 8, con inizio alle ore 19:00 di oggi

Juventus-Empoli : Multigol casa 2-4

Real Betis-Real Madrid : Multi-gol trasferta 2-3

Marsiglia-Saint Etienne : 1X e Multigol 1-4

Porto-Tondela : Multi-gol casa 2-3

