Arsenal, Arteta a rischio esonero: per sostituirlo si pensa a un italiano

Arsenal umiliato dal City 5-0, adesso Arteta rischia seriamente la panchina. Sempre più vicino il ritorno in Premier di un italiano.

2-0 in trasferta col Brentford, 0-2 in casa col Chelsea e 5-0 oggi con il Manchester City. Inizio da incubo per i Gunners di Mikel Arteta. Adesso l’esonero del tecnico spagnolo non è più solo un’ipotesi, ma una possibilità da prendere seriamente in considerazione prima del ritorno dalla pausa per le nazionali.

Full-time. Manchester City 5-0 Arsenal. Arteta’s side have now lost all three of their opening Premier League games, and failed to score a single goal in the process. Arsenal have not lost their opening three league games since 1954. Norwich up next. — Simon Collings (@sr_collings) August 28, 2021

Arteta vicino all’esonero, ecco chi vorrebbero i Gunners

Il nome più caldo è quello di Antonio Conte, al momento disoccupato, in seguito alla risoluzione del contratto con l’Inter. La storia potrebbe ripetersi: nel 2016 il tecnico leccese, dopo aver vinto tre scudetti in Italia con la Juventus, era passato al Chelsea. Con i Blues, che al tempo venivano da un decimo posto in campionato e una lunga serie di brutte figure nelle altre coppe, Conte, solo al primo anno, vincerà la Premier League e raggiungerà la finale di FA Cup, persa proprio contro i cugini dell’Arsenal.

The Telegraph say should Mikel Arteta fail to turn Arsenal’s fortunes around, #Arsenal are likely to make Antonio Conte their first choice to replace him. pic.twitter.com/zoMoKda1kA — Gurjit (@GurjitAFC) August 23, 2021

Ora, dopo lo scudetto con l’Inter, il tecnico ex Juve potrebbe ripartire un’altra volta da Londra per provare a compiere un’impresa che supererebbe di gran lunga le dimensioni di quella di 5 anni fa. I Gunners lo vogliono, ma il progetto non lo convince a pieno. Non si tratta tanto di ragioni economiche, quanto delle garanzie tecniche sulla rosa che i londinesi non potrebbero assicurargli. La trattativa resta comunque in stand by e i prossimi giorni saranno decisivi per capire chi, al ritorno dalla pausa, siederà sulla panchina dell’Arsenal.

Mattia Maccarone