Il “braccino” di Leo Messi: Psg, primo problema in arrivo?

Quante gare giocherà Leo Messi con il Psg? È questo uno dei quesiti più curiosi dall’arrivo dell’asso argentino in Francia. La Ligue 1 sarà vista come fastidio o necessità?

L’arrivo di Leo Messi al Psg, l’addio dal Barcellona e tutto il cucuzzaro di buone parole sul fair play è stato il frullatore dei giorni scorsi. La valenza dell’argentino ha accresciuto moltissimo anche il valore del campionato francese, che acquisisce un campione dalle mille giocate. La Ligue 1 guadagna così più followers, aumenta il suo appeal, anche se il campionato rimarrà sostanzialmente un po’ mediocre, rispetto a Bundesliga, Premier League, Liga e Serie A.

Giusto per dare un po’ di ordine alle cose, perché se lo scorso anno il Psg non ha portato a casa il trionfo lo deve solo alla sua presunzione. Perdere dieci partite in un torneo non troppo qualitativo si spiega così, e anche alcune vittorie dei parigini arrivarono all’extra time. Tanto per fare capire come anche i fenomeni, se non hanno voglia, diventano gente normale buscandole a destra e a manca. Il titolo che campeggia sulle maglie del Lille – nonché la vittoria in Supercoppa – è uno schiaffo ancora troppo grande, forse non completamente compreso dal dream team francese.

Si gioca… sul numero di partite giocate

In particolar modo in Francia sembra prender piede una particolare scommessa: quante partite giocherà con il Psg in campionato Leo Messi? Sarà uno stakanovista come al Barcellona, oppure si centellinerà data anche la carta d’identità non più giovanissima? Leo Messi, come tutti i campioni, non digerisce la panchina, il suo trotterellare spesso in campo gli garantisce delle energie necessarie per giocare anche settanta gare in una stagione.

Va in modalità stand by, ma le motivazioni contro Brest e altre non saranno le stesse che contro il Real Madrid. Questo appare innegabile, ed è un discorso che accompagna molti suoi compagni di attacco. Il tridente con Mbappè e Neymar poche volte sarà visto in Ligue 1, anche per demerito del brasiliano che, con la sua notoria indolenza, ha giocato sinora meno della metà delle gare nel campionato francese. In ogni luogo, ci sarebbe stato quanto meno un licenziamento o un decurtamento pesante dello stipendio, al Psg invece si vive felici e contenti, e pieni di soldi da spendere e spandere.

Sarà sicuramente importante per Leo Messi mantenere comunque la forma in vista della Champions League. Tutti questi grandi colpi per il Psg hanno un’unica funzione, in Europa sì che serviranno tutti i campioni. Dove ci sarà la possibilità di affrontare squadre materasso ma anche grandi top club, nonché il tanto ex amato Barcellona. Lasciato per la fiscalità, ma forse per un amore arrivato al capolinea.