Calciomercato Juve, rush finale per il centrocampo: due nomi sul taccuino

Calciomercato Juve: i bianconeri accelerano per il nuovo centrocampista, due i profili che potrebbero arrivare a Torino.

Mancano meno di 48 ore alla fine della sessione estiva e i vari club si preparano allo scatto conclusivo per portare tra le loro fila gli ultimi innesti per la prima parte della stagione 2021/2022. La Juventus in questa ultimi giorni di mercato ha visto partire Cristiano Ronaldo che è ritornato al Manchester United. Ma non è questa l’unica preoccupazione di Massimiliano Allegri; infatti da tempo la rosa bianconera è alla ricerca di un mediano di livello che riesca a dare spessore alla Vecchia Signora, visto anche il travagliato inizio di stagione. Scopriamo insieme quali sono i nomi in lizza per il centrocampo della Juve.

Calciomercato Juve, due giocatori sulla lista bianconera

L’inizio di campionato della Juventus è stato alquanto deludente, dopo il 2 a 2 contro l’Udinese è arrivata anche la prima sconfitta per 1 a 0 rifilata dalla neo promossa Empoli. Tutto questo fa capire che la rosa bianconera non è al massimo della forma e il motivo può essere imputato proprio all’assenza di un giocatore di rilievo a centrocampo. In questi ultimi giorni la dirigenza della Juve si è mossa per dare al tecnico toscano il giocatore richiesto da tempo. Tra i vari profili vagliati sono due i principali candidati per il posto in mezzo al campo, ovvero Miralem Pjanic e Axel Witsel.

Il bosniaco è attualmente in vantaggio sul belga, l’idea è quella di prenderlo in prestito con una parte del suo ingaggio pagata dal Barcellona. La trattativa potrebbe però saltare e per questo la dirigenza bianconera si sarebbe avvantaggiata bloccando Witsel, proprio nel caso l’affare Pjanic veda una fumata nera. Insomma la Juve è pronta ad accogliere un nuovo giocatore in queste ore finali, che sia la mossa giusta per un cambio di rotta della squadra piemontese?