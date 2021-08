Serie A, non solo Giroud e Caceres: i colpi più “vecchi” dell’estate

La Serie A punta sui vecchi: quanti affari tra gli over 33, e l’ultimo potrebbe essere Frank Ribery.

In una pazza estate in cui diversi top player hanno lasciato il campionato italiano, molti club hanno puntato sui calciatori esperti. Cristiano Ronaldo, De Paul, Lukaku e Hakimi hanno lasciato la Serie A, dando vita ad un vero e proprio esodo di campioni.

In compenso, altri grandi campioni dal ricco curriculum hanno deciso di vivere una nuova esperienza in Italia o di rimanerci. L’ultimo colpo più anziano dell’estate potrebbe essere Franck Ribery, in stretto contatto con la Lazio. Il calciatore francese, classe 1983, ha lasciato la Fiorentina da svincolato e vorrebbe tornare a giocare in Serie A: si aggiungerebbe alla lunga lista dei “vecchi” colpi.

Serie A, largo ai vecchi: tutti i colpi over 33

Franck Ribery sarebbe solo l’ultimo della lunga lista. La stessa Lazio in trattativa con l’ex campione del Bayern Monaco ha acquistato dalla Roma Pedro Eliezer Rodríguez Ledesma, meglio noto come Pedro. L’attaccante proveniente dalla Roma ha 34 già compiuti, ma nelle prime giornate di campionato ha mostrato tutte le sue migliori qualità: è in grande spolvero.

Sono diverse le squadre di Serie A che hanno puntato sui “vecchi” bomber, tra cui Milan e Inter. Le due milanesi hanno acquistato le prestazioni di Giroud (34 anni) e Dzeko (35 anni). Ed entrambi hanno già messo a segno i primi sigilli, smentendo chi punterebbe sui ragazzini.

Tra i trasferimenti degli over 33, non bisogna dimenticare il passaggio di Sirigu dal Torino al Genoa. Il portiere Campione d’Europa con la Nazionale ha 34 anni, ma continua ad essere fenomenale tra i pali. Infine, l’acquisto last minute del Cagliari è Martin Caceres, la cui carta d’identità segnala 34 anni. Il difensore esperto ha lasciato la Fiorentina da svincolato e presto firmerà il contratto con i rossoblu.