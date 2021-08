De Rossi, la moglie racconta il difficile momento vissuto: “ero terrorizzata”

La moglie di Daniele De Rossi racconta del brutto momento che ha avuto il marito, di seguito alcuni dettagli inediti.

Il campione del mondo del 2006 Daniele De Rossi, ad aprile di quest’anno ha dovuto affrontare una delle prove più difficili di sempre. Infatti l’ex numero 16 della Roma, in quei giorni ha contratto il COVID-19 ed è stato poi ricoverato in ospedale per via di una polmonite. Per fortuna è andato tutto bene, tanto da poter raggiungere Roberto Mancini in nazionale per gli Euro2020. In questa traumatica esperienza però ci è finita involontariamente anche la moglie Sarah Felberbaum. Che racconta in un’intervista i momenti che ha vissuto lei nei giorni del ricovero di suo marito.

L’esperienza di lady De Rossi sul ricovero del marito

L’ex centrocampista della Roma è sposato ormai dal lontano 2015 con la moglie Sarah Felberbaum; dalla loro relazione sono nati due bambini, Olivia Rose nata il 14 febbraio del 2014 e Noah nato il 3 settembre 2016. La coppia quest’anno ha affrontato una situazione molto difficile, il ricovero di De Rossi per Covid.

Sua moglie in un’intervista ha raccontato i momenti che ha passato in quei giorni. Inizia con il dire: “ero terrorizzata” poi continua dicendo che faceva molta fatica ad addormentarsi per via dell’enorme senso di responsabilità verso i propri figli, che avevano tutto il diritto di vivere con spensieratezza. Per fortuna però il brutto momento è passato nel migliore dei modi e lady De Rossi si è potuta rilassare e autocongratularsi per essere riuscita a gestire bene la situazione.

Il ritorno a sorpresa del ex numero 16

Daniele De Rossi, nel momento in cui è stato dimesso dall’ospedale ha deciso di fare una sorpresa alla moglie, non dicendogli nulla sul suo prossimo ritorno a casa. Sarah sempre nell’intervista racconta che stava in camera e che a un certo punto sente la voce del marito provenire dal salotto, e quando va a controllare trova proprio lui, la scena romantica si conclude con molti abbracci e pianti.