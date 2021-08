Francesco Totti, i bolidi dell’ex capitano della Roma: dal cavallino al toro

Scopriamo il garage di Francesco Totti uno dei più grandi campioni della storia del calcio. Di seguito tutte le sue auto.

Francesco Totti nasce a Roma il 27 settembre 1976, è considerato uno dei più grandi calciatori della storia del calcio; è stato anche inserito nella FIFA 100, la lista dei 125 giocatori viventi più forti, stilata da Pelè. Una delle cose che ha reso Totti un re a Roma è il fatto di aver indossato per tutta la sua carriera solo la maglia giallorossa, dimostrando tutto il suo amore per la squadra.

Della vita privata di Totti si conosce abbastanza, sappiamo che è sposato con Ilary Blasi una nota conduttrice tv e che dalla loro relazione sono nati tre figli: il primogenito Cristian, poi Chanel ed infine l’ultima arrivata Isabel. Inoltre l’ex capitano giallorosso è un grande fan delle quattro ruote. Scopriamo insieme quali sono i bolidi nel garage del pupone.

Le auto di Francesco Totti

Tra i marchi preferiti dell’ex numero 10 giallorosso, c’è senza dubbio la Ferrari. Della casa del cavallino ha ben tre modelli, che ha acquistato nel tempo.

La prima è una Ferrari 456 M GTA auto che è stata prodotta in soli 631 esemplari, monta un motore V12 e può sprigionare ben 442 cv di potenza e può raggiungere i 309 Km/h. Il secondo modello cavallino del parco auto di Totti è una Ferrari 599 un vero e proprio bolide in edizione limitata. Prodotta solo in 599 esemplari e può passare da 0 a 100 in soli 3,3 secondi, inoltre raggiunge la velocità massima di 335 Km/h, tutto questo grazie ai 670 cv di potenza massima. L’ultima auto della casa di Maranello è una Ferrari 612 Scaglietti questa volta è un coupé che arriva a 320 Km/h ed ha un costo di 200mila euro.

Un’altra casa di produzione automobilistica che ama molto Totti è quella del toro, stiamo ovviamente parlando della Lamborghini. Della casa con sede a Sant’Agata Bolognese, il pupone non ha acquistato nulla, bensì ha noleggiato un SUV. Si tratta del Lamborghini Urus, dal valore di 200mila euro e con una potenza di 650 cv.