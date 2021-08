Pirlo, “Londra chiama”: avventura in Premier?

Andrea Pirlo ha pubblicato un enigmatico post su Instagram a Londra: i tifosi già sperano in un suo arrivo su un’importante panchina di Premier.

Andrea Pirlo è a Londra. Per vacanza? Possibile. Ma la coincidenza insospettisce i tifosi. Che sia in arrivo una nuova panchina per l’ex bianconero? Al momento non ci sono ulteriori indizi, ma tutto appare molto chiaro e limpido. Il suo arrivo nella capitale del Regno Unito arriva infatti in concomitanza con la più grande crisi di una delle big inglesi.

Ma facciamo un passo indietro. Ormai è passata un’intera estate dal suo turbolento addio alla Juventus dopo una stagione travagliata, fatta di gioco a tratti assente e di risultati altalenanti. Alla fine l’ex centrocampista ha concluso la sua avventura non senza rimpianti, con una Supercoppa e una Coppa Italia vinta e con un quarto posto in campionato agguantato per il rotto della cuffia (e non senza polemiche). Troppo poco per meritarsi la conferma da parte della dirigenza.

Subito dopo il divorzio dalla Juventus si era vociferato di un suo possibile passaggio al Sassuolo. Una nuova panchina importante in Serie A per sostituire De Zerbi e dimostrare ai bianconeri che si sono sbagliati a sottovalutare il suo lavoro. Ma alla fine i neroverdi hanno puntato su Dionisi, e per Pirlo si è profilato un periodo di vacanza. Finora…

Pirlo a Londra: c’è l’Arsenal nel futuro?

A far insospettire i tifosi di tutto il mondo è stato il suo ultimo post su Instagram. Pirlo si è fatto fotografare a Londra e, citando i The Clash, ha scritto nella caption: “London Calling” (per visualizzare il post CLICCA QUI). Londra chiama… ma metaforicamente o realmente? Questo è il dilemma.

In questi giorni si è infatti molto parlato del futuro della panchina dell’Arsenal. Arteta non sta per nulla convincendo, i Gunners sono in crisi nera e reduci da una batosta con il Manchester City di Guardiola, che li ha umiliati infliggendogli cinque gol. Molti tra i tifosi biancorossi sperano in un cambio della guardia, e per alcuni Pirlo potrebbe rappresentare una soluzione all’attuale situazione di crisi.

Sta dunque per arrivare ora dunque il momento della prima grande occasione all’estero per Andrea Pirlo, dopo un solo anno in Serie A? Staremo a vedere, anche se già solo l’ipotesi divide i sostenitori della squadra londinese, con molti che vorrebbero in panchina un profilo di maggior esperienza internazionale.