Serie A, Caputo-Quagliarella coppia gol più anziana? I più esperti sono altri

Ciccio Caputo e Fabio Quagliarella non sono la coppia gol più anziana della Serie A: chi batte il nuovo duo offensivo della Sampdoria

La Serie A si è conclusa con un colpo di mercato a sorpresa, nato da una trattativa last minute tra Sampdoria e Sassuolo. I blucerchiati non hanno trovato l’accordo con il Napoli per Andrea Petagna, blindato da Spalletti dopo aver risolto la partita di Genoa. Dunque, saltata la trattativa per il Bulldozer, Ferrero ha avviato i contatti con la dirigenza neroverde per strappare Ciccio Caputo.

Il bomber esperto del Sassuolo ha dato il suo ok alla trattativa e farà coppia con un altro attaccante, ancora più anziano di lui e tra i migliori centravanti della storia del campionato. A primo impatto può sembrare che Caputo e Quagliarella possano essere la coppia d’attacco più anziana della Serie A, ma non è così: c’è chi li supera.

Caputo-Quagliarella superati da Ibra e Giroud: la statistica

Ciccio Caputo e Fabio Quagliarella hanno rispettivamente 34 e 38 anni già compiuti e assieme compongono la media di 36 anni. Due bomber anni ’80 dalle invidiabili qualità tecniche e che faranno certamente la fortuna dei fantallenatori. Sarà una coppia interessante da tenere d’occhio, ma di certo non sarà quella più anziana. Infatti, in Serie A c’è un’altra coppia di centravanti che – come Ciccio e Fabio – non ha avuto ancora modo di giocare.

Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud sono la coppia gol più anziana del campionato con l’età media di 37,5 anni. Mentre il francese già ha segnato e si è sbloccato in Italia, lo svedese sta recuperando la condizione per tornare a disposizione di mister Pioli. I due potrebbero fare coppia fissa al Milan nel corso della stagione, nonostante la loro carta d’identità.

Infine, chiuderanno il podio di coppia gol più anziana Pandev e Caicedo. Quest’ultimo si è trasferito dalla Lazio al Genoa e sarà un attaccante di supporto alla formazione di Ballardini. I due bomber registrano un’età media inferiore a quella di Caputo e Quagliarella: 35,5 anni.