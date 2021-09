Mbappé resta al PSG: che stoccata di Pique, tifosi scatenati sui social – Foto

Kylian Mbappé resterà al PSG per un altro anno e non andrà al Real Madrid: stoccata di Gerard Piqué che prende di mira la stampa spagnola.

All’ultimo giorno di mercato non arrivano sorprese. Come aveva annunciato la stampa francese, il Real Madrid si è ritirato il 30 agosto dalla negoziazione per Kylian Mbappé, poiché ha reputato troppo elevato il costo del cartellino dell’attaccante del PSG. Il club parigino aveva sparato altissimo, oltre i limiti imposti da Florentino Perez che ha prontamente comandato ai rappresentanti madrileni di rientrare in Spagna e non affondare più il colpo.

Tutto rimandato, forse. Il contratto del classe 1998 con il Paris Saint-Germain scadrà a giugno 2022, quando si libererà a parametro zero. Nel frattempo, Gerard Piqué – difensore del Barcellona – prende in giro Mbappé e la stampa spagnola per il mancato trasferimento al Real Madrid.

Mbappé al Real, salta tutto: Piqué non trattiene l’ironia

Con la chiusura del calciomercato in Liga, il centrale del Barcellona non ha fatto a meno di punzecchiare la stampa spagnola, quella legata soprattutto al Real Madrid, la quale era convinta dell passaggio dell’attaccante spagnolo alla “casa blanca”. Il trasferimento non si è mai concretizzato, ma i giornalisti erano sicuri e si interrogavano: “Quale numero prenderà Mbappé al Real Madrid?“. Gerard Piqué ha conservato gli screenshot e al momento giusto, al gong della chiusura degli affari in Spagna, ha preso in giro l’attaccante e soprattutto i media.

Leggi anche >>> Calciomercato United, non c’è spazio per due 7: Cavani in partenza

Quale numero di maglia avrà Mbappé? La risposta per Piqué è molto semplice: “Il 7“. Resterà al PSG con la sette stampata dietro la schiena e avrà al fianco Leo Messi e Neymar, ex compagni di squadra del centrale spagnolo. Ma sui social c’è chi risponde a tono all’esperto difensore, mostrando il “vero” motivo per cui si ricorda bene qual è il numero di maglia di Mbappé al Paris Saint-Germain. Come si evince dalle immagini, nella scorsa Champions League Gerard ha dovuto strattonare la divisa di Kylian pur di fermarlo.