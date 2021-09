Champions League di lusso, top player già avvisati…

I top player della Champions League si stanno già scaldando. Squadra per squadra, le quotazioni dei calciatori aumentano sempre più.

C’è una Champions League pronta ancora a stupire. Chiaramente la competizione più importante del continente europeo (e forse del mondo) ha bisogno di tanti top player per alimentare i sogni dei tifosi. Tante ovviamente le pretendenti al titolo, chiaramente il Chelsea dovrà difendere la coppa il più a lungo possibile, anche se in mezzo alle contendenti non sfigurerà sicuramente.

Gli investimenti degli inglesi sono stati interessanti, sicuramente il leader di Thomas Tuchel potrebbe essere David Mount, quotato 75 milioni di euro e in attesa di una sua concreta consacrazione. È un top player o ha ancora bisogno di un ulteriore maturazione? Chissà, ma di certo il talentuoso calciatore inglese può davvero stupire la platea europea.

Parlando di favorite in Europa, chiaramente c’è chi sogna in grande. Il Paris Saint Germain per quanto speso vorrebbe – per una volta – provare la gioia di avere tra le mani la coppa dalle grandi orecchie. Con Leo Messi, Kylian Mbappè (quotato 160 milioni) e tanti altri in difesa… si fa la conta dei top player e rischiamo anche di farci prestare una mano nel calcolo. Tanta attesa sarà ricompensata poi in campo?

Una coppa desiderata dovunque

Chiaramente, alzando il livello… si alzano anche le pretendenti. Sicuramente il Bayern Monaco è un’altra compagine che può farsi ben valere grazie a Robert Lewandowski, in assoluto il top player d’eccellenza dei bavaresi in attacco. Così come il Borussia Dortmund avrà bisogno dei gol di Erling Haaland, stessa quotazione di Mbappè circa e altro top player in grande crescita.

Gol a grappoli, quindi, contro i malcapitati avversari, perché ci sarà bisogno anche di dare dimostrazioni di forza. Lo sa bene il Real Madrid di Carlo Ancelotti dove il leader… si fa quasi fatica a trovarlo. Il più quotato è il brasiliano Casemiro con 70 milioni di euro, non è proprio un grandissimo segnale per i blancos, dall’alto delle loro 13 coppe conquistate.

Chi sta messo peggio sono i rivali del Barcellona, dove Lucas De Jong e Pedri dovranno tirare la carretta decisamente per regalare ai blaugrana almeno una stagione dignitosa. E guardando ai top player, dall’Atletico Madrid dovrebbe emergere Joao Felix, per non dimostrare che i suoi cento milioni di quotazione non siano esagerati.

Così come a quota 100 sta Jason Sancho, che dovrà caricare sulle spalle il Manchester United, dove è diventato un top player anche Bruno Fernandes, quotato un’ottantina di milioni. Senza dimenticare Cristiano Ronaldo, mica uno qualunque. E delle italiane? La Juventus ha perso il portoghese, ma ha tra i più quotati Matthias De Ligt a 75 milioni, l’Inter ha bisogno di ritrovare tranquillità, l’Atalanta ha giovani in crescita, il Milan l’abitudine di tornare al grande tavolo.