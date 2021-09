Juventus, Kaio Jorge fuori dalla lista Champions: l’ironia dei tifosi sui social

Allegri ha diramato la lista dei giocatori della Juventus per la prima fase della Champions: c’è De Sciglio ma non Kaio Jorge. E i social esplodono.

La Champions League sta per cominciare e la Juventus di Allegri, attesa all’esordio il 14 settembre contro il Malmoe, ha appena ufficializzato la lista dei calciatori iscritti in lista: tra questi c’è De Sciglio, ma manca uno dei colpi dell’ultimo mercato, Kaio Jorge. Una notizia che ha fatto esplodere l’ironia dei tifosi sui social. Il motivo? C’entrano alcune dichiarazioni del brasiliano, classe 2002, al suo arrivo in bianconero.

Ma facciamo un passo di lato. Le scelte di Allegri, dopo questo inizio sconvolgente di stagione, hanno già lasciato più che perplessi i sostenitori bianconeri. E sui social il malcontento cresce. C’è infatti chi sottolinea come sia assurdo tenere fuori Kaio e Luca Pellegrini per far spazio a De Sciglio e Ramsey, che pochissimo hanno dato fin qui alla causa juventina.

Qualcuno però ci va giù ancora più duro, e sintetizza questa scelta del tecnico livornese così: “Ennesima pagliacciata“. E c’è chi sottolinea come sia assurdo non puntare su uno dei pochi colpi di mercato fatti in questa difficile estate per ii bianconeri, togliendogli di fatto subito fiducia. Ma più che la rabbia a far andare in tendenza il nome del calciatore brasiliano è l’ironia dei tifosi, che non hanno dimenticato i suoi due sogni, diventati in una settimana due chimere.

Kaio Jorge fuori dalla Champions: i tifosi reagiscono così

“Cristiano Ronaldo è un’ispirazione, spero di imparare molto da lui. Il mio sogno? Giocare in Champions“. Parole e musica di Kaio Jorge, che così si presentava alla stampa e ai tifosi bianconeri non molti giorni fa.

Sono bastate però due settimane e qualche problema fisico di troppo per cambiare tutto. Perché Cristiano Ronaldo se n’è subito andato, direzione Manchester United, lasciando un vuoto nella Juventus e infrangendo il primo sogno del giovane Kaio. Ma la tegola è arrivata ora, con la scelta di Allegri di farlo fuori dalla prima fase della Champions. Una scelta motivata forse anche da questioni fisiche, ma che non è passata inosservata ai tifosi.

Sui social infatti molti hanno riso per questo ‘tragico’ benvenuto riservato al brasiliano: “Che bell’inizio di prima stagione“, “Voleva giocare con Ronaldo e in Champions, sto soffocando“, “Un minuto di silenzio per Kaio Jorge“. Insomma, avrà modo di conquistare i tifosi sul campo di gioco, ma per il momento l’ex Santos è riuscito già in un’impresa: ottenere la loro solidarietà.