Sirigu innamorato del Genoa: il custode è motivatissimo

Sirigu al Genoa vuole chiudere la sua carriera al meglio. Dopo l’addio al Torino, l’ambiente genoano sembra avere già accolto con positività l’ingresso del portiere.

Sasà Sirigu si fa subito volere bene, lo pensano i tifosi del Genoa che hanno già visto nelle prime due gare di campionato il portiere all’opera. Un arrivo importante quello del portiere campione ad Euro2020, che in porta ha sostituito Mattia Perin, ritornato alla Juventus dopo due anni di prestito.

Ovviamente il portiere è ritornato a Torino, forse avendo già giocato… fin troppo a Genova, il prolungamento del prestito è stato fatto quasi all’inverosimile. Così il Genoa si è cautelato con l’ingaggio di uno dei portieri italiani senza dubbio più esperti. La scelta di prendere Sirigu è stata senza dubbio saggia, considerando come i liguri abbiano dietro le spalle Federico Marchetti e il giovane Adrian Semper, acquistato dopo lo svincolo dal Chievo Verona.

Sirigu garantisce sostanza e presenza, dopo esser stato messo in dubbio dal Torino ha anche tanta fama di rivalsa. Perché con l’ambiente granata non si è lasciato in maniera serena, come se fosse stato quasi lui il colpevole per le ultime stagioni. Dove, anzi, ha spesso messo una pezza alle difese imbarazzanti proposte dai granata in alcuni casi.

Il buen ritiro con vista sul mare

Per Sirigu quella di Genoa – con ogni probabilità – sarà la sua ultima avventura nella sua carriera da calciatore. E vuole viverla decisamente al meglio con la serenità di chi non deve dimostrare proprio nulla. La vittoria degli europei porta anche la sua firma, al di là dei pochi minuti giocati contro il Galles. Perché si è dimostrato un abile consigliatore, ma soprattutto un amico per Gigio Donnarumma. Consigliandolo con esperienza e sapendo trarre il meglio dal portiere ex Milan.

Con il quale ora condivide qualcosa in comune, la militanza nel Paris Saint Germain. Tante sono state le stagioni del portiere sardo a Parigi, in un Psg lontano parente della collezione di stelle attuali. Certo non c’era Leo Messi, ma anche qualche buon fenomeno se lo è visto passare accanto negli spogliatoi, e anche in Francia è ricordato con il sorriso.

Un Psg che ora dovrà lanciare Gigio Donnarumma e non mancano i consigli dello stesso Sirigu, sia per quanto riguarda l’ambiente calcistico che la città capitale di Francia.

Il presente, però, si chiama Genoa. Una squadra da far salvare il prima possibile, con mister Davide Ballardini in campo che lo considera un capitano aggiunto in campo, oltre a Mimmo Criscito. I pezzi di stagione fondamentale per il Genoa passeranno attraverso le sue parate, i rigori neutralizzati e la voglia di fare gruppo. Come già accaduto a Euro2020.