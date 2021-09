Mancini, infortunio in Nazionale: è emergenza in difesa per la Roma

Gianluca Mancini lascia il ritiro della Nazionale a causa di un infortunio: scatta l’emergenza in difesa per la Roma di Mourinho.

Da Coverciano non filtrano buone notizie. Dopo l’infortunio di Alex Meret, tocca a Gianluca Mancini lasciare il ritiro in Nazionale per rientrare a Roma a causa di problemi fisici. Un nuovo guaio per Mourinho, che in questa sosta ha già perso il terzino Vina per problemi muscolari accusati durante una partita con il suo Uruguay. Insomma, il tecnico portoghese non vede l’ora che terminano gli impegni delle Selezioni per riabbracciare i suoi calciatori e cominciare il tour de force tra campionato e Conference League.

Dunque, Mancini è in forte dubbio per il prossimo match a causa di un infortunio al piede. Ecco cosa è successo e quando potrà rientrare il difensore della Roma.

Mancini, condizioni e tempi di recupero dall’infortunio

Il centrale giallorosso ha dovuto lasciare il ritiro di Coverciano a causa di un’infiammazione alla pianta del piede destro. Troppo forte il dolore per continuare ad allenarsi e dare la disponibilità al Commissario Tecnico. Per questo motivo, in mattinata Gianluca Mancini rientra a Roma e sottoporsi alle cure.

Il difensore al momento non riuscirebbe neanche a calciare il pallone e per questo dovrà capire come guarire dall’infiammazione, magari prima della terza giornata di Serie A. La Roma affronterà il Sassuolo e poi avrà la prima gara in Europa contro il CSKA Sofia. Il recupero di Mancini sarà fondamentale per Mourinho che già dovrà fare a meno di Chris Smalling e Matias Vina. Insomma, è scattata già l’emergenza in difesa. L’infortunio del difensore dell’Italia non dovrebbe essere grave a tal punto di saltare così tanti match, ma quello contro i neroverdi potrebbe essere a forte rischio.