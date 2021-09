Calciomercato Salernitana, la festa inizia ora: due colpi super in arrivo

Calciomercato Salernitana: un mercato non brillante quello dei granata, fino a questo momento, adesso però si fa sul serio. Due top in arrivo.

Chiuso il mercato, inizia la caccia agli svincolati. É questo il caso della Salernitana di Maurizio Castori, che in questa sessione estiva, esclusi Obi, Simy e Gagliolo, ha preferito puntare su giovani scommesse invece che affidarsi a giocatori d’esperienza, come spesso sono solite fare le neopromosse.

Leggi anche »» Calciomercato, Serie A rivoluzionata: top 10 migliori acquisti

E i movimenti dei granata sul mercato degli svincolati, nelle ultime ore, sembrano confermarlo. Al momento, infatti, i campani sembrano essere a un passo due colpi super. Il primo ha una carriera che lo precede, l’altro, l’anno scorso, ha fatto vedere ottime cose nel nostro campionato, soprattutto nel girone di ritorno. I dettagli di seguito.

Calciomercato Salernitana, Ribery ma non solo…

Dopo essere stato accostato all’Hellas Verona, ancora alla ricerca di un nuovo trequartista da affiancare a Caprari per sostituire Zaccagni, Frank Ribery è finito sotto il mirino della Salernitana. I campani, a differenza dei gialloblù, però, non hanno solo sondato il territorio. Al contrario, avrebbero messo sul piatto un contratto annuale da 1.5 milioni di euro. Si tratta, al momento, della miglior offerta ricevuta dal 38enne francese, rimasto svincolato dopo la scadenza del contratto con la Fiorentina. Il Verona non sembrerebbe intenzionato a rilanciare e le prossime ore potrebbero essere decisive per lo sblocco della trattativa.

Ribery, ma non solo, per l’appunto. Secondo Sky, infatti, la Salernitana avrebbe avviato i contatti anche con un altro svincolato, Nicolas Viola, reduce da una stagione con il Benevento più che positiva, in cui ha totalizzato 5 gol e 3 assist. Adesso, terminato il contratto con le streghe, il centrocampista classe 1989 sarebbe pronto ad accettare un’offerta di 600 mila euro l’anno con i granata. Le parti stanno lavorando per raggiungere l’intesa, ma le sensazioni sono positive. Viola potrebbe arrivare a Salerno già dalla prossima settimana.

#Calciomercato | Non solo Ribery per la @OfficialUSS1919: contatti in corso anche con Nicolas Violahttps://t.co/2AgIJfAkpV — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) September 3, 2021

Mattia Maccarone