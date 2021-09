Agustina Gandolfo ancora in bikini: lady Martinez esplosiva in Sardegna – Foto

Agustina Gandolfo incanta le spiagge italiane con il suo fisico mozzafiato: lady Martinez fa impazzire i suoi follower con lo scatto in bikini.

Mentre Lautaro Martinez è impegnato con la Nazionale argentina e non ha potuto giocare la partita contro il Brasile a causa della sospensione, la sua compagna si gode gli ultimi giorni di mare. Agustina Gandolfo è in Italia, nella bellissima Costa Smeralda. Un luogo fantastico per trascorrere gli ultimi giorni di mare e staccare dalla routine quotidiana e il caos di Milano.

La bellissima modella argentina e wags nerazzurra ha stupito tutti i suoi follower con uno scatto in costume davvero mozzafiato e la descrizione della foto non mente.

Agustina Gandolfo, “una lucertola al sole”: fan scatenati – FOTO

La compagna del bomber dell’Inter ha scatenato i suoi seguaci di Instagram con alcuni scatti in costume da bagno. Sono gli ultimi giorni di mare e Agustina non vuole perdersi l’opportunità di abbronzarsi: così, la signora Martinez è andata in Sardegna.

Baciata dal sole e adagiata sul bagnasciuga, Agustina Gandolfo ha sfoggiato un bikini colorato e pazzesco, che esalta il suo décolleté. I follower della modella argentina non hanno potuto fare a meno di notare il suo fisico scolpito e soprattutto gli addominali della giovane donna. E poi quel sorriso smagliante a trentasei denti ha davvero conquistato i cuori dei fan. Insomma, Agus ha rubato la scena nelle spiagge di Porto Cervo illuminando la spiaggia sarda. E come descrizione del post non poteva scegliere frase migliore: “Come una lucertola al sole”.