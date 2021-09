Pelé ricoverato in ospedale da giorni: le condizioni e le parole del manager

Il campione brasiliano Pelé fa spaventare tutti gli amanti del calcio, l’ex giocatore è ricoverato in ospedale da giorni, le sue condizioni.

Dalla stampa britannica Reuters, arriva una notizia che mette preoccupazione a tutti gli appassionati di calcio. Il tre volte campione del mondo Pelé è ricoverato da giorni in ospedale. Il suo manager Joe Fraga ha parlato sulle sue condizioni; scopriamo insieme cosa ha detto riguardo la situazione che sta passando l’ex giocatore considerato da molti il più grande giocatore di calcio di tutti i tempi.

Pelé ricoverato, le parole del suo manager

Il business manager dell’ex attaccante del Santos, ha riferito che il suo assistito è ricoverato da ben 6 giorni all’ospedale Albert Einstein situato a San Paolo. Joe Fraga ha tenuto a rassicurare tutti i fan sulle condizioni del brasiliano. Infatti da quanto detto dal procuratore, Pelé non versa assolutamente in condizioni critiche. Difatti l’ottantenne nato a Três Corações era andato in ospedale per delle semplici visite di controllo e che il motivo del ricovero è dovuto solo al fatto che per fare tutti gli esami ci vuole tempo. Ciò che non fa rilassare del tutto i tifosi però è che riguardo a questa storia c’è una nebbia sottile che non da la possibilità di chiarire tutti i dubbi. Infatti alcuni media brasiliani raccontano un’altra versione. Di seguito l’altra versione.

L’altra versione sulla storia del ricovero di Pelé

Come detto sopra, alcuni media in Brasile asseriscono che il campione brasiliano abbia avuto un mancamento e sia svenuto, rimanendo poi ricoverato in ospedale. Questa storia però è stata già ritenuta non possibile, infatti è proprio lo stesso Pelé che sui suoi social riporta le stesse informazioni già rilasciate dal suo manager, ovvero che è in ospedale solo per gli esami.