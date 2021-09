Cristiano Ronaldo batte Maradona: è lui il migliore di tutti i tempi

Secondo una classifica stilata dal matematico Tom Crawford insieme a Livescore, il miglior calciatore di tutti i tempi è Cristiano Ronaldo.

Maradona è meglio di Pelè? No, e nemmeno di Cristiano Ronaldo. Almeno secondo l’ultima e opinabile classifica riguardante il miglior calciatore di tutti i tempi. Una graduatoria che ha messo in prima posizione, davanti a tutti i più nobili nomi della storia del calcio, proprio il campione portoghese.

A stilarla è stato Tom Crawford, matematico dell’Università di Oxford, come hobby e seconda professione anche youtuber. Desideroso di creare una classifica il più possibile oggettiva, insieme alla piattaforma Livescore ha voluto creare un GOAT Index, ossia un indice basato su valori non contestabili, per cercare di trovare il calciatore migliore di tutti i tempi.

Prendendo in considerazione solo dieci calciatori, i più famosi tra quelli quasi unanimamente considerati i più forti di tutti tempi, Crawford ha cercato di inserirli in una classifica basandosi su sette parametri: numero di gol con i club; numero di titoli con i club; numero di gol con le Nazionali; numero di titoli con le Nazionali; Palloni d’oro vinti; altri titoli individuali vinti; un misterioso fattore Z, l’unico di fatto non oggettivo, basato sulle stagioni in cui il singolo calciatore è stato significativamente superiore agli altri.

Ne è venuto fuori che davanti a tutti c’è proprio Cristiano Ronaldo, davanti al suo rivale di sempre, Leo Messi, e al fuoriclasse per antonomasia, Pelè. E Diego Armando Maradona? La sua posizione ha fatto rabbrividire i tifosi del Napoli e gli appassionati di calcio…

Cristiano Ronaldo migliore di tutti i tempi: Maradona è solo nono

Forse perché storicamente ‘nemico’ dell’Inghilterra, Maradona non è stato proprio trattato con i guanti da Crawford. Nascosto dietro l’oggettività dei numeri da lui scelti come parametri, ha posizionato El Diez piuttosto in basso.

Scorrendo verso il basso la classifica troviamo al quarto posto il mitico Puskas, al quinto Ronaldo il Fenomeno, al sesto Van Basten davanti ad Alfredo Di Stefano e Michel Platini. Solo al nono posto troviamo Diego Armando Maradona, considerato dalla gran parte degli appassionati di calcio il più forte calciatori di tutti i tempi, e dietro di lui un altro genio del pallone come Cruijff.

Ovviamente, una graduatoria del genere ha creato ampio dibattito. Per chi considera il calcio un’arte, giudicarlo sulla base di valori oggettivi è di fatto impossibile, oltre che scorretto. Anche perché il numero di gol o di premi vinti andrebbe parametrato con l’epoca in cui si gioca, gli anni di carriera e così via. Insomma, tra tutti i riconoscimenti ricevuti da CR7, dunque, questo è sicuramente quello di minor valore. Perché se è vero che Ronaldo rimarrà nella storia come uno dei più grandi di sempre, è altrettanto vero che Maradona sarà sempre meglio di lui… e anche di Pelè.