Con Wanda Nara è sempre estate: lady Icardi esagerata in bikini – FOTO

Wanda Nara sorprende i suoi follower con uno scatto in bikini mozzafiato: la bella argentina ha posato per uno shooting in piscina.

“L’estate sta finendo, un anno se ne va“, cantavano i Righeira. Ma in effetti, per Wanda Nara la stagione del caldo e dei bikini non terminerà. Non presto quantomeno. Infatti, la compagna di Mauro Icardi, attaccante del Paris Saint-Germain, ha incantato i suoi numerosi follower dei social con alcuni scatti provocanti in costume.

La modella argentina è solita mostrare sul proprio account il suo corpo sinuoso e questa volta sembra aver proprio esagerato. Tantissimi i commenti sotto al post, tanti cuori e molti apprezzamenti per una delle vip più conosciute e chiacchierate al mondo.

Wanda Nara, che spettacolo in piscina

Ama il mate, i trucchi e i costumi. Wanda impazzisce per il mare, ma è innamorata di Milano, la sua seconda casa. La prima, quella attuale, è a Parigi dove stabilmente abita assieme alla sua famiglia allargata e con il suo compagno di vita. Proprio nella capitale francese e nella sua immensa dimora ha partecipato ad uno shooting fotografico a bordo della sua piscina dentro casa.

Leggi anche >>> Juventus, da Seredova a Rodriguez: le wags più belle in 10 anni di Stadium

Wanda Nara ha messo in mostra tutto il suo fisico bestiale, risaltando le curve del suo fondoschiena. Il bikini nero strettissimo ha folgorato in pochissimo tempo i suoi 8 milioni di fan. “Ovunque stia, è estate”, scrive lady Icardi su Instagram. Ed effettivamente le temperature sono elevatissime.