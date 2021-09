Orsato torna ad arbitrare l’Inter, è bufera social: “Questo è il calcio italiano”

Daniele Orsato torna ad arbitrare una partita dell’Inter: tifosi nerazzurri increduli della designazione ed esplode la rabbia sui social.

Dopo 3 anni, Daniele Orsato torna ad arbitrare una partita dell’Inter. L’ultima volta che il direttore di gara è sceso in campo per dirigere i nerazzurri risale al 28 aprile 2018 in un match contro la Juve, quando non fu data l’espulsione a Pjanic per l’intervento falloso ai danni di Rafinha. Un episodio che ha caratterizzato quella partita e ha acceso numerose polemiche, mai terminate del tutto.

In un’intervista recente, Orsato ritornò sulla mancata espulsione e ammise: “Fu un mio errore di valutazione“. Ma chiaramente, i tifosi nerazzurri sono rimasti colpiti dalla designazione arbitrale del prossimo turno, poiché per tre anni il fischietto veneto ha incrociato solo in un occasione il club milanese, ma era in Sala VAR.

Orsato a Sampdoria-Inter, tifosi nerazzurri: “Immaginate la sua serenità…”

Tanti gli utenti che commentano la designazione della terza giornata di Serie A. Daniele Orsato dirigerà Sampdoria-Inter, in programma domenica 12 settembre alle ore 12:30. Quest’assegnazione non fa felice diversi supporter nerazzurri che hanno criticato la scelta dell’AIA:

Dopo 1.232 giorni #Orsato torna ad arbitrare l’#Inter.

Non sarà mai troppo tardi quando la #SerieA si libererà di costui, artefice di uno dei più grandi scandali del calcio italiano nell’ormai celeberrimo #InterJuventus#InterSampdoria #SerieA #arbitri — Danilo Stavola (@DaniloStavola) September 8, 2021

Hanno messo il carico da 11…..

Orsato in Samp Inter…. — Football And Dreams (@FootballAndDre1) September 8, 2021

vabbè dai dopo tutti gli indisponibili pure orsato, ho capito come deve andare — prima falliamo prima ripartiamo (@lucaiduei) September 8, 2021

E qualcuno punzecchia anche la Juventus, che ha avuto un inizio di campionato complicato: solo 1 punto su 6 a disposizione.

Irrati in Napoli – Juve

Orsato in Samp – Inter

Non bisogna fare scappare il treno davanti, altrimenti i punti diventano troppi — Mastrotta Masterclass (@BeppeMastrotta) September 8, 2021

Tra gli utenti Twitter, non manca chi è nauseato dalle campagne mediatiche e sfotto’ nei confronti di Orsato.