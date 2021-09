Cristiano Ronaldo si regala un nuovo gioiello: l’auto vale quanto una casa

Cristiano Ronaldo festeggia l’arrivo al Manchester United con un regalo a 4 ruote: avvistato su un’auto da sogno.

Un’auto da sogno per festeggiare la nuova esperienza al Manchester United. Cristiano Ronaldo si è fatto un regalo a modo suo. E fu proprio un movimento fatto di notte a destare i primi sospetti su un possibile addio alla Juve. Le foto infatti raccontavano il trasferimento delle sue auto, con destinazione sconosciuta. La Ferrari Monza da 1,4 milioni di sterline, la Bugatti Veyron Grand Sport da 1,7 , e un’altra Bugatti. La Chiron, che vale addirittura 700 mila sterline in più.

Nelle ultime ore però il calciatore è stato avvistato con un altro gioiello che mancava alla sua incredibile collezione. E si tratta di un’altra auto costosissima che supera i 300 km/h di velocità massima.

Cristiano Ronaldo, alla collezione di auto si aggiunge la Lamborghini: ecco quale

Cristiano Ronaldo al Manchester United ha chiuso un’estate di mercato all’insegna dei colpi di scena. Ha spinto per il ritorno ai Red Devils, e giunto in Inghilterra ha deciso di festeggiare l’ennesimo capitolo di una carriera fantastica. Che gli ha fruttato contratti da sogno. Cr7 percepirà circa 20 milioni di euro dal club di Premier, ed ha scelto di investire su un altro bolide a 4 ruote.

Si tratta di una Lamborghini Urus, il Suv bolognese più costoso al mondo. Il marchio entra a far parte della collezione di auto di Cristiano Ronaldo, che per assicurarsela ha scucito circa 160 mila sterline. Nel cofano dell’auto si nasconde un motore V8 biturbo che sviluppa una potenza di 650 cavalli. Grazie a tali caratteristiche in accelerazione l’auto arriva fino a 304 km/h e raggiunge i 100 km/h di velocità in circa 3,5 secondi.