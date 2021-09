Napoli Juve, chi sono Soulé, Miretti e De Winter: 3 talenti scelti da Allegri

Allegri ha scelto Soulé, De Winter e Miretti fra i convocati della Juventus nella sfida di domani a Napoli: ecco chi sono i gioielli della primavera.

Tre talenti per far fronte all’emergenza, e forse per raccontare una nuova pagina di calcio, o carriere che nelle difficoltà trovano il modo per mettersi in mostra. In Serie A è accaduto spesso. Quando manca il coraggio o forse non c’è la necessità di lanciare i giovani, sono le assenze pesanti a dare spazio a chi bussa con forza. E a Torino, fra Primavera e Under 23, sono tanti i talenti che reclamano spazio. Non solo Fagioli, che è già pupillo di Allegri da anni.

Ecco perché il tecnico livornese è pronto a portare al San Paolo De Winter, Soulé e Miretti. Sono tre calciatori che hanno mostrato di avere le qualità per brillare in futuro, e che domani assaggeranno l’impatto del San Paolo, mai amico della Juve.

Soulé, De Winter e Miretti partono per Napoli: ecco chi sono i 3 talenti della Juve

Matias Soulè, partiamo da lui. Non perché è il più talentuoso, ma perché già in passato fu accostato a Dybala, e per il rinnovo che la Juve poche settimane fa gli ha proposto, blindandolo in una sessione di mercato in cui l’obiettivo è stato pensare al futuro. Ha dribbling, può partire da destra e accentrarsi, e vede la porta bene. Anche Fabio Miretti è stato accostato ad un campione che ha fatto la storia della Juve. Lo paragonano a Marchisio, forse per il ruolo, sicuramente per le movenze.

Il giovane centrocampista, nato come Soulé nel 2003, è infatti completo, e nella passata stagione è stato di sicuro il migliore della Juve Primavera. Gioca da regista, muove la squadra con tocchi di prima, calcia le punizioni ed ha talento. Forse è il calciatore di maggiore talento nel settore giovanile bianconero. A respirare l’odore di grande calcio al San Paolo ci sarà anche De Winter. Ha due anni in più dei compagni che saranno con lui, può giocare da esterno e da centrale, ed è stato capitano della Primavera. Ha personalità ed è consapevole di poter essere spesso aggregato. Dopo Bonucci, Chiellini, De Ligt e Rugani, il quinto centrale è lui. E domani, con una foto ricorderà di sicuro una chiamata che farà tremare le gambe, al fianco di Soulè e Miretti.