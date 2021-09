Haaland-Juventus, tifosi infuriati contro Cherubini: “L’ha detto davvero?”

I tifosi della Juventus esprimono il loro disappunto nei confronti della società: le parole di Cherubini su Haaland fanno infuriare i fan

Esplode rabbia e imbarazzo tra i sostenitori della Vecchia Signora che questa mattina hanno letto l’intervista al direttore dell’area calcio del club bianconero. Federico Cherubini ha rilasciato importanti dichiarazioni a Tuttosport, affrontando diversi temi: dall’addio di Cristiano Ronaldo al futuro di Moise Kean, passando sul rimpianto Erling Haaland.

E infatti, la Juventus qualche anno fa è stata vicinissima all’acquisto del campione norvegese. Ad ammetterlo ci pensa proprio il dirigente bianconero, il quale ha confermato l’interesse per il giocatore per inserirlo nella rosa Under 23: “Stavamo cominciando il progetto seconda squadra e l’offerta che proponevamo ad Haaland forse ai suoi occhi non era allettante perché i prestiti per uno come lui sono un deterrente. Oggi saremmo attrezzati in maniera diversa per rispondere alla domanda: che prospettive ho firmando con voi?“. Cherubini ha ammesso di aver perso un treno e i tifosi non hanno preso bene le parole del dirigente della Juve.

Cherubini nei tifosi della Juve: “Voleva mettere Haaland in seconda squadra?!”

I supporter della Juventus stentano a crederci. Haaland poteva essere un tesserato bianconero, ma quando era ancora al Molde l’offerta proposta da Cherubini non considerava il passaggio in prima squadra, bensì il suo futuro era legato all’Under 23 e poi chissà. Ma Erling aveva idee chiare: non voleva girare in prestito e restare fuori dall’orbita della prima squadra. Per questa ragione rifiutò e ha continuato la gavetta in Austria e poi in Germania.

Leggendo l’intervista a Cherubini parla che Haaland non era interessato a farsi prestiti su prestiti. Ma chi lo avrebbe mai detto? — Lecter H. (@JMCLuigi) September 10, 2021

“Sono state riportate male o è davvero così?”, chiede retoricamente un tifoso bianconero sui social. Le parole di Cherubini risuonano come un grosso rimpianto. Ora è davvero difficile sognare un colpo Haaland.

Seriamente #Cherubini ha parlato di #Haaland per l’U23 e non per la prima squadra?

“Eravamo all’inizio del progetto 2^squadra e la prospettiva che potevamo offrire ad Haaland era, ai suoi occhi, forse meno allettante.” Sono state riportate male le parole o è davvero così? 😳 — Marco (@marco_rogerio_) September 10, 2021



Non manca l’ironia degli altri sostenitori avversari. C’è chi ricorda il vero motivo del mancato arrivo di Haaland alla Juve: “C’era ancora Paratici”.

Una delle pagine più belle della storia recente. Quello che sarà (e forse è) il più forte al mondo poteva andare alla Juve e ammazzare altri 10 campionati. Fortunatamente avevano ancora Paratici. #Haaland https://t.co/T3JoChnpxP — Lautaresimo10 (@19sulcampo) September 10, 2021