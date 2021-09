Napoli-Juve, non solo Chiesa: Allegri lascia a casa cinque titolari

Nella conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Juve, Allegri conferma l’assenza di cinque calciatori: i motivi e le scelte del mister.

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Juve e ha dichiarato che dovrà fare a meno di Juan Cuadrado, che dovrà restare fermo a causa di una gastroenterite.

🎙 Allegri: «@Cuadrado poteva rientrare ma ha avuto un atttacco di gastrointerite ed è rimasto in Colombia per accertamenti» LIVE 🔴 https://t.co/xBzW0YxOHN#NapoliJuve — JuventusFC (@juventusfc) September 10, 2021

Il colombiano resta in Colombia a riposo e per superare l’infiammazione intestinale che lo rende indisponibile per il big match della terza giornata di campionato. Ma non è tutto. Infatti, mister Allegri ha annunciato una clamorosa decisione per Napoli-Juve.

Leggi anche >>> Haaland-Juventus, tifosi infuriati contro Cherubini: “L’ha detto davvero?”

Napoli-Juve, fuori tutti i sudamericani: la decisione di Allegri

Non solo Cuadrado e Federico Chiesa resteranno a guardare la partita in tv. Infatti, durante la conferenza stampa, l’allenatore bianconero ha specificato che tutti i sudamericani impegnati con le loro Nazionali questa notte: “Questo è il calendario e dobbiamo accettarlo con assoluta serenità. I sudamericani hanno giocato alle 3 stanotte, arriverebbero domattina a Napoli e ha poco senso rischiarli, anche perché martedì abbiamo la prima partita in Champions».

Dunque, stando a quanto detto ai giornalisti, Allegri non porterà con sé Dybala, Danilo, Alex Sandro e Bentancur, oltre all’infermo Cuadrado che per ovvie ragioni resterà in Colombia. A questa lista di indisponibili, va aggiunto che Ramsey, Arthur e Kaio Jorge sono ancora infortunati. Il gallese la prossima settimana potrebbe tornare a disposizione del mister. Insomma, per Napoli-Juve la formazione bianconera sarà in grande emergenza, sopratutto perché la panchina sarà corta.