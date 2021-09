Nainggolan, nostalgia di casa? Il Ninja torna in Italia: l’annuncio ufficiale

Dopo il trasferimento nel campionato belga, Radja Nainggolan fa il suo ritorno in Italia: l’annuncio ufficiale.

Qundici anni in Italia non si dimenticano. E nonostante la carta d’identità dica che sia belga, Radja Nainggolan probabilmente si sente molto italiano e troppo legato al calcio dello stivale. Qui, l’ex centrocampista dell’Inter ha trovato la fortuna e l’amore. Ha cominciato a farsi notare al Piacenza, per esplodere al Cagliari, che considera ormai casa. Vive con Claudia Lai, sua moglie dal 2011, con il quale ha vissuto momenti davvero drammatici, poiché la signora è stata colpita da un tumore al seno. I

Intanto, Nainggolan sta vivendo una nuova esperienza calcistica in Belgio, ad Anversa, la sua città natale. Certo, qui non ha iniziato proprio con il piede giusto. Infatti, solo di recente è stato fermato dalla polizia poiché circolava per strada con la sua auto a tutta velocità: patente ritirata anche per guida in stato di ebbrezza. Ora, però, il Ninja torna in Italia e l’annuncio è ufficiale: domenica sera sarà possibile vederlo in tv.

Nainggolan in tv: sarà ospite a Pressing

Domenica 12 settembre alle ore 21.20 sui canali Mediaset sarà possibile rivedere il talk-show sportivo Pressing. La trasmissione di punta sul calcio ritorna sulle reti del Biscione, dopo una piccola pausa. Alla conduzione ci saranno Massimo Callegari e Monica Bertini, che avranno come ospite d’onore proprio Radja Nainggolan. L’annuncio è stato dato proprio questa mattina da Mediaset, attraverso i canali social. Il centrocampista avrà modo di parlare e approfondire le storie sul suo passato; analizzerà le partite con un occhio di riguardo a Inter, Cagliari e la Roma; e darà sicuramente spettacolo, poiché la sua presenza promette sempre qualche colpo di scena.

Oltre al calciatore belga, ci saranno anche l’attore napoletano Salvatore Esposito, Piero Chiambretti, Gene Gnocchi e i giornalisti Mario Sconcerti e Giampiero Mughini.