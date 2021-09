Roma, un big in esubero: due club italiani pronti all’assalto

La Roma incassa la volontà di un calciatore, deciso a valutare nuove destinazioni: c’è in mezzo anche il Real Madrid, e due club pronti a prelevarlo.

La Roma viaggia a gonfie vele in questo inizio di stagione. Attacco prolifico, centrocampo di grande qualità e una difesa che sostiene l’idea tattica di Mourinho. L’inizio di campionato sembra premiare le scelte di mercato, che però inevitabilmente lasciano ai margini qualche calciatore. É il caso di Borja Mayoral, che sembra avere la strada sbarrata dagli innesti di Tammy Abraham ed Eldor Shomurodov, entrambi già ben ambientati nella capitale.

Il Real Madrid non sembra apprezzare il ruolo di riserva di lusso che gli è stato cucito almeno in questa prima fase, e potrebbe spingere per interrompere il prestito. Ci sarebbero addirittura due club pronti ad intavolare trattative, rimandate dopo il mercato estivo ma pronte a decollare alla riapertura del mercato.

Roma, il Real Madrid può cambiare il destino di Mayoral: due club pronti a prelevarlo

Ecco quindi che il calciatore potrebbe lasciare la capitale. E ci sarebbe la fila per tentare un nuovo prestito. Le prove dell’attaccante hanno infatti attirato le attenzioni di due squadre in particolare, che hanno sondato il terreno nei mesi estivi e continuano a lavorare senza sosta. La Fiorentina sembra in pole e sarebbe pronta ad accogliere il calciatore offrendogli spazio in fase offensiva.

Leggi anche: Napoli-Juve, non solo Chiesa: Allegri lascia a casa cinque titolari

C’è anche l’Atalanta, e la notizia arriva dai tabloid spagnoli trovando conferme anche in Italia. Il mercato è appena chiuso ma alcune trattative sono solo rimandate e pronte a decollare. Mayoral intanto tace, ma la Roma riflette e potrebbe accogliere la richiesta del Real Madrid.