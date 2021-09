Theo Hernandez, notte di passione con Zoe: dove sono stati – FOTO

Dove portare la propria fidanzata? Theo Hernandez ha la risposta: ecco dove ha portato Zoe Cristofoli per una notte di passione.

Theo Hernandez è tornato dal ritiro con la nazionale francese con un altro spirito. Il terzino del Milan ha finalmente strappato la convocazione di Deschamps, dopo diverse stagioni ad altissimo livello in Serie A. Il suo altissimo rendimento ha incuriosito il ct che ora ha voluto provarlo e metterlo in campo, insieme agli altri campioni della lunghissima rosa transalpina.

Dopo le partite con i Blues, Theo è tornato in Italia nella sua Milano dalla sua amata fidanzata. Da diverso tempo – nonostante gli alti e bassi nella relazione – fa coppia fissa con Zoe Cristofoli, conosciuta sui social per i suoi numerosissimi tatuaggi. Non a caso è nota con il soprannome “la tigre di Verona“. I due sono stati protagonisti la scorsa notte di un incontro segreto e fuggiasco in un luogo davvero speciale.

Theo Hernandez e Zoe Cristofoli a San Siro: “Ti amo troppo”

Dove portare la propria ragazza/o? Sono i dilemmi degli innamorati. Quesiti quotidiani che non si risolvono molto facilmente. Parchi, ristoranti, belvedere da dov’è possibile guardare un panorama unico e mozzafiato. Ma anche uno stadio. Ma sì, magari proprio lo stadio. Ma Theo Hernandez ha sorpreso Zoe Cristofoli con una visita speciale a San Siro in un momento unico e raro, con le luci soffuse e senza pubblico. Un’intero impianto tutto per la coppia. Insomma, una fortuna unica per la modella veronese che ha potuto passeggiare vicino al prato verde, al fianco della fascia che il suo ragazzo brucia ogni weekend.

Il calciatore del Milan ha avuto il privilegio di portare la sua compagna in uno degli stadi più belli d’Italia sotto al chiaro di luna per vivere un momento magico in uno dei posti più suggestivi per un calciatore. Un atto davvero romantico da parte di Theo. E così, Zoe ha ringraziato sui social scrivendo nelle storie Instagram: “Ti amo troppo“.