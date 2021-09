Pedri infaticabile anche in vacanza: come si è ‘rilassato’ dopo le Olimpiadi

Pedri continua a essere uno stakanovista: dopo aver fatto il record di partite in una stagione, in vacanza ha distribuito banane.

Vacanze di puro relax? No grazie. Per Pedri il riposo non può esistere. O almeno non deve durare troppo. Lo ha dimostrato attivamente nel corso dell’ultima estate, iniziata con Euro 2020 e terminata con… le banane!

Facciamo un passo indietro e riavvolgiamo il nastro. Il calciatore di Tenerife, uno dei gioielli del nuovo corso del Barcellona e della Spagna, dopo aver chiuso la faticosa stagione azulgrana (con un trofeo in bacheca, la Coppa del Re), ha iniziato la sua avventura a Euro 2020, diventando uno dei trascinatori della squadra di Luis Enrique fino alle semifinali. Terminata la manifestazione continentale, si è unito alla rappresentativa olimpica, ed è arrivato a conqusitare l’argento anche a Tokyo 2020.

Una serie di impegni che lo ha portato a eguagliare un record storico, diventando uno dei due calciatori con il maggior numero di partite disputate in una stagione (72). Solo a immaginarle ci si sente stanchi. Ma per lui questa è ordinaria amministrazione, e così durante le vacanze si è voluto impelagare in un’attività non proprio rilassante (ma per una giusta causa).

Pedri in vacanza distribuisce banane

Qualche giorno di riposo dopo le fatiche della stagione 2020/21 è stato necessario per Pedri. Ma tornato alle sue Canarie, il calciatore non è rimasto fermo più di tre o quattro giorni. Il motivo? Lo ha spiegato all’agenzia EFE: “Il riposo è importante, ma la verità è che quando riposi tre o quattro giorni vuoi già tornare in campo e goderti ciò che ti piace di più“.

Per distrarsi nell’attesa dell’inizio della nuova stagione, il centrocampista ha scelto di unirsi a un’associazione per distribuire banane alle famiglie più bisognose. Una scelta di grande maturità votata all’altruismo più puro, ma anche molto faticosa. Per certe cose però la stanchezza non si fa sentire: “Per me è un orgoglio contribuire ad aiutare le persone bisognose“.

Ma ora le vacanze sono finite, e la distribuzione di 80.000 chili di banane è andata a buon fine. La stagione è ricominciata e Pedri ha più voglia che mai di spaccare il mondo. Il suo ritorno a Barcellona, nonostante l’assenza di un punto di riferimento come Messi, è infatti piena di entusiasmo: “Riparto con la stessa voglia dell’anno scorso e anche di più. Con tanta voglia di continuare a crescere“.