Monica Bertini, frecciatina a Giorgia Rossi: “Siamo molto diverse…”

Monica Bertini, nuovo volto principale del calcio su Mediaset, ha spiegato le differenze tra lei e Giorgia Rossi.

La nuova signora del calcio su Mediaset ha un nome e un cognome (oltre a un fisico straordinario): Monica Bertini. La nota giornalista, con un passato anche a Sky, ha sposato da diversi anni il progetto Mediaset, e oggi si sta ampiamente prendendo la sua rivincita. Dopo l’addio di Giorgia Rossi, passata dal Biscione a Dazn dopo la conquista dei diritti del calcio di Serie A da parte del brodcaster in streaming, il testimone di donna di punta dell’azienda milanese è arrivato proprio a lei.

Una responsabilità non da poco, che però ha accettato di buon grado. Intervistata dalla rivista Oggi, la splendida giornalista e conduttrice 38enne, tra le più apprezzate in Italia, ha raccontato le sue sensazioni per questa promozione: “Sono davvero molto contenta, anche se tutto è capitato un po’ per caso“.

Leggi anche -> “Vi svelo cosa mi rende più felice”: la confessione di Giorgia Rossi

La conduttrice di Pressing ha spiegato che in questi mesi aveva ricevuto diverse proposte di lavoro, molto interessanti e intriganti. Ma, da aziendalista di ferro, nonostante il progetto Mediaset non le desse grandi sbocchi in quel momento, ha preferito continuare a dargli ancora fiducia. E alla fine ha avuto ragione, complice l’addio di Giorgia Rossi.

Monica Bertini, frecciata a Giorgia Rossi. E su Ilaria D’Amico…

Ex moglie di un calciatore, Giovanni La Camera, la splendida Monica è stata ‘spinta’ verso il ruolo di donna al timone del calcio su Mediaset dal divorzio tra l’azienda e Giorgia Rossi. Un colpo di fortuna, forse, ma anche il premio per aver mostrato una grandissima fedeltà e tenacia.

D’altronde, per sostituire Giorgia non poteva esserci personaggio migliore. Le due sono infatti molto differenti nello stile di conduzione e non solo, come sottolineato da Monica: “Probabilmente sono stata scelta anche per dare un taglio netto con il passato: io e Giorgia siamo molto diverse…“.

Potrebbe interessarti -> DAZN ‘scippa’ Sky: tanti volti noti nella nuova squadra dell’emittente

Per non incappare in qualche misunderstanding, però, la professionista Bertini ha subito specificato che le loro differenze sono soprattutto nel modo di condurre. Lei, infatti, quando presenta un programma lavora come se stesse scendendo in campo, immaginando però il salotto televisivo come un vero e proprio salotto: “Mi piace l’idea che chi è davati al televisore e sceglie un programma si senta a casa“. In conclusione, ha anche svelato chi è il suo modello principale: “Detesto chi copia, ma Ilaria D’Amico ha fatto scuola“.