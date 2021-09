Lucas Leiva: dai cavalli alla moglie, tutte le passioni del centrocampista

Le curiosità sulla vita privata di Lucas Leiva, il metronomo della Lazio: dalla moglie alla passione per i cavalli.

Passano gli anni, passano i tecnici, ma nel centrocampo della Lazio Lucas Leiva resta un perno inamovible. Dal 2017 faro della mediana biancoceleste, oggi il brasiliano è il metronomo della squadra di Maurizio Sarri, con un ruolo preziosissimo per le sue idee tattiche.

Se sul terreno di gioco ha più volte mostrato carisma e leadership, diventando in pochissimo tempo un idolo per la tifoseria della squadra capitolina, come aveva già fatto negli anni di Liverpool, fuori dal campo non ha mai fatto parlare troppo di sé. Il centrocampista è tanto carismatico quanto semplice lontano dal terreno di gioco.

Su Instagram ha un account ufficiale, ma non può dirsi certo un fanatico dei social, nonostante abbia pubblicato tante foto e anche molte inerenti alla sua vita privata (è stato uno dei pochi calciatori di Serie A a rendere nota la sua vaccinazione anti-Covid con una foto sui social).

Tuttavia, qualche sua passione nota anche ai suoi fan c’è. Ama ad esempio i cavalli. Una passione peraltro comune a molti calciatori o uomini del mondo del calcio, come Max Allegri. Ma da qualche anno si è anche appassionato alla musica, dopo aver scoperto di avere grandi doti canore. E per accompagnare la sua voce ha iniziato anche a prendere lezioni di chitarra. Che sia in cantiere un futuro da popstar?

Lucas Leiva: moglie e figli del brasiliano

Dal punto di vista sentimentale, la vita di Lucas Leiva è piuttosto regolare. Dal lontano 2009 è sposato con la connazionale Ariana Lima, una delle wag più eleganti e sobrie del calcio italiano (e non solo). Dalla dua fortissima relazione sono nati i due figli, Valentina e Pedro Lucas.

Di Ariana non conosciamo moltissimi dettagli. Su Instagram ha un account privato, e di fatto tutte le informazioni che abbiamo su di lei derivano dagli scatti pubblicati dal marito. Ad esempio, possiamo essere certi che sia nata il 19 novembre, dal momento che proprio in questa giornata Lucas ha pubblicato nel 2020 una dolcissima dedica, ringraziandola per tutto ciò che rappresenta per lui e per tutta la loro famiglia.

Sempre dai social sappiamo che la loro famiglia è completata da un altro elemento fondamentale, uno splendido volpino dal pelo lungo e molto morbido, che ha conquistato anche i fan del calciatore brasiliano. E di animali in generale i Leiva sembrerebbero molto appassionati, come dimostrato anche da qualche gita di famiglia al Bioparco di Roma.