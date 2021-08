Entrambi a segno con Lazio e Roma e tutti e due pronti ad infiammare il derby: Roma e Lazio si godono i record di Veretout e Milinkovic Savic.

Insostituibili, unici, irresistibili. Veretout e Milinkovic Savic hanno già mandato messaggi chiari. Lazio e Roma hanno due top player in mediana, pronti non solo ad infiammare il derby, ma anche a lanciare le rispettive squadre in una stagione che potrebbe regalare sorprese. Sarri ha già fatto del serbo un calciatore attorno al quale girano le geometrie della Lazio. Sa far gol, spezza le trame avversarie ed ha tempi di inserimento unici. Discorso simile per il francese di Mourinho, che gli ha già messo in mano lo “special pensiero” in un calcio rinnovato in giallorosso, e che fa dei tagli del centrocampista un’arma micidiale.

In gol Milinkovic Savic, doppietta addirittura per Veretout, ed è già record alla prima di campionato. I numeri infatti testimoniano un dominio assoluto nelle statistiche degli ultimi anni.

Milinkovic Savic e Veretout da record: il meglio in Serie A negli ultimi 5 anni

I numeri nel calcio non sono tutto ma danno la dimensione di quanto alcuni calciatori siano insostituibili. Veretout nella passata stagione è stato il centrocampista più incisivo e determinante di tutta la Serie A. Infallibile dal dischetto, a bersaglio contro le big. Capace addirittura di andare a segno con doppiette e una tripletta. E lo ha rifatto ieri, colpendo forte la Fiorentina nel cuore del campo fino a trasformare due reti decisive. Da quando è in Italia ha raccolto 31 marcature, ed arrivò da quasi sconosciuto. C’è però chi ha fatto meglio, ed è Milinkovic Savic.

Leggi anche: Roma, tifosi impazziti per Matias Vina, e per la sua fidanzata – FOTO

Il gigante biancoceleste si è presentato anche in questa stagione con un gran bel gol all’esordio. Il numero 21 arrivò per 18 milioni che sembravano anche tanti per un giovane del Genk. Da quel momento il suo rendimento è andato sempre in crescendo, e il suo valore è di circa 100 milioni di euro. Con 33 reti è l’unico ad aver fatto meglio di Veretout nelle ultime stagioni. Una garanzia per Sarri. Anzi, due garanzie, una per i biancocelesti e una per Mourinho. E si sfideranno nel derby e in una stagione che li vedrà sicuri protagonisti. A suon di gol.