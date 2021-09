Giulia Amodio prende posizione per quanto riguarda i vaccini: la moglie di Stefano Sensi è no-vax? I follower si dividono.

Giulia Amodio divide i propri follower. La moglie di Stefano Sensi, una delle wag più amate in casa Inter (e non solo), ha preso posizione su una tematica molto delicata di attualità, quella relativa ai vaccini e alle idee dei no-vax. Solitamente apprezzata dai suoi fan soprattutto per gli scatti che mettono in mostra la sua incredibile avvenenza, la bella Giulia stavolta ha voluto toccare un argomento serio. E come sempre, quando una ragazza famosa esprime le proprie idee, non mancano le critiche.

Già qualche mese fa, a luglio, Mrs. Sensi aveva scelto di dire la sua sull’emergenza Coronavirus e sulla possibilità di farsi il vaccino. La donna originaria di Cesena aveva nell’occasione affermato che ognuno deve farsi la propria idea e di conseguenza scegliere secondo coscienza. La cosa importante è informarsi e non avere lacune.

Su un argomento così delicato non si può fermare e non si può sottovalutare alcun dettaglio. Bisogna avere informazioni adeguate per potersi fare un’idea corretta e quindi propendere per la decisione più giusta. Non dunque una posizione no-vax, ma un’apertura mentale che aveva trovato il plauso di tutti. Stavolta la bella Giulia ha voluto essere invece più perentoria, e le sue dichiarazioni hanno fatto molto discutere.

Giulia Amodio difende una fan no-vax

Più che prendere posizione contro i vaccini, Giulia è voluta diventare paladina in difesa di chi non crede al vaccino Covid ed è per questo bullizzato. Una sua follower ha infatti dichiarato di avere paura del siero e per questo di venire sempre esiliata da tutti i suoi conoscenti.

“Mi spiace sentire queste cose“, ha affermato Amodio, sottolineando come sia un problema che più volte le è stato raccontato ultimamente. Lei è contro ogni forma di bullismo, e anche questo le sembra un passo indietro in una società che vuole definirsi civile. Perché il vaccino non è per il momento un obbligo e non può essere imposto a chi non ci crede: “Ognuno di noi è libero di avere un pensiero (purché non sia ridicolo e con il solo scopo rivoluzionario)“.

Per Giulia è impossibile essere sempre tutti d’accordo su un argomento e mettersi gli uni contro gli altri per cose personali è del tutto sbagliato. Dal momento che oggi c’è possibilità di scelta, bisogna avere rispetto per chi non la pensa come noi: “Spero davvero si finisca una volta per tutte con queste idiozie“. Parole che hanno entusiasmato molti suoi follower, ma non le hanno risparmiato qualche critica.