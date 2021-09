Milan, Ibra pronto al rientro: l’accoglienza di San Siro

Sempre più vicino il rientro di Ibrahimovic, oggi San Siro è pronto ad accogliere il rientro del bomber svedese del Milan.

In questa terza giornata di Serie A, ci sono due big match. Il primo è stato disputato ieri nella partita Napoli – Juventus, finita per 2 a 1 in favore dei partenopei. Oggi invece ci sarà la volta del match che vedrà fronteggiarsi Milan e Lazio, con il rientro in campo dopo una lunga assenza di Zlatan Ibrahimović. Scopriamo insieme quanto giocherà l’attaccante classe 81.

Milan: il ritorno di Ibra in campo

Oggi al San Siro si gioca la partita Milan – Lazio, entrambe le squadre sono a quota sei punti e sono intenzionate a rimanere a bottino pieno anche dopo la gara di oggi. Ma questo match ha suscitato molto interesse anche per altri motivi; infatti dopo un assenza poco più lunga di quattro mesi, ritorna in campo lo svedese più forte di sempre, Zlatan Ibrahimović. Secondo da quanto riportato da La Gazzetta Dello Sport, il tecnico del Milan Stefano Pioli, ha detto che non farà partire dall’inizio l’attaccante rossonero, ma il giocatore avrà modo di riassaporare il campo solo per un spezzone di partita. Il motivo di questa scelta è semplice, bisogna riabituarsi lentamente dopo uno stop di 126 giorni, per evitare ulteriori problemi che potrebbero lasciare fuori per altro tempo il giocatore.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Ronaldo torna ad Old Trafford, la sorpresa dei tifosi – VIDEO

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Milan, trattativa per Theo Hernandez: tifosi col fiato sospeso

Pioli come gestirà Ibraimovic?

Ibra non vede l’ora di tornare in campo, lo dimostra tutto l’impegno messo per riprendersi al meglio. Infatti dopo l’operazione al ginocchio, l’attaccante ex Inter e Barcellona ha iniziato il percorso di riabilitazione dando il massimo. Tutti questi sforzi hanno fatto si di vederlo tornare in campo in questi giorni, però Pioli sa che anche se si è ristabilito ci vuole comunque molta cautela. Inoltre il tecnico di Parma ha già specificato che nessuno giocherà per 90 minuti tutte e 7 le prossime gare. Pioli poi ha molta fiducia nello svedese e sa che l’attaccante del diavolo non farà problemi per un cambio di troppo. Insomma non bisogna che aspettare per vedere di nuovo in azione il numero 11 rossonero.