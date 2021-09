Milan, trattativa per Theo Hernandez: tifosi col fiato sospeso

Dopo l’incubo Donnarumma, Calhanoglu e Kessié, i tifosi del Milan sono in ansia anche per Theo Hernandez: la trattativa è partita.

Ansia per i tifosi del Milan: un altro big rischia di lasciare la squadra rossonera. Dopo aver vissuto un’estate da incubo, specialmente all’inizio, con gli addii quasi in contemporanea di Calhanoglu, finito a parametro zero all’Inter, e di Gigio Donnarumma, volato al PSG nella faraonica campagna acquisti dei francesi, in queste ore stanno vivendo sulle spine per il rinnovo di Kessié, in scadenza nel 2022 e già promesso sposo, secondo alcuni, proprio al club parigino.

Una situazione davvero intricata, che rischia di coinvolgere anche un altro dei pilastri della squadra di Pioli: Theo Hernandez. Il terzino sinistro francese, che ha finalmente conquistato anche la Nazionale di Deschamps, non è in scadenza il prossimo anno, ma a suon di prestazioni da urlo ha attirato l’attenzione di molti dei più grandi club europei.

Leggi anche -> Prima gioia per Theo Hernandez: Pioli e i tifosi del Milan in allarme

Le sirene delle big potrebbero indurre in tentazione il terzino francese, e proprio per questo motivo il Milan avrebbe deciso di anticipare i tempi. La trattativa è già partita e ha frenato, almeno per il momento, il timore dei tifosi.

Rinnovo Theo Hernandez: iniziata la trattativa

Il Milan crede tantissimo in Theo Hernandez, e lo sta dimostrando anche in queste ore. Come riferito da Tuttomercatoweb, nonostante un contratto in scadenza nel 2024, quindi tra ben tre anni, il club rossonero ha deciso di cautelarsi e di iniziare subito a intavolare un discorso con l’entourage del calciatore. In questo modo ci sarà il tempo per raggiungere un accordo, senza arrivare al braccio di ferro come sta accadendo anche con Kessié.

Arrivato a Milano nell’estate 2019 dal Real Madrid per una somma importante, cirica 22 milioni di euro, il terzino franco-spagnolo al momento è legato in rossonero da un ingaggio di circa 1,5 milioni di euro. Non tantissimo per un calciatore del suo livello, tra i migliori terzini della Serie A e dell’intero panorama europeo nelle ultime due stagioni.

Potrebbe interessarti -> Theo Hernandez, così Lucas è diventato più forte: il racconto della madre

Anche per questo, i rossoneri vorrebbero cercare di accelerare i tempi: chissà che un aumento di ingaggio non possa subito renderlo sordo a ogni sirena dall’estero. Una missione non impossibile, quella del rinnovo di Theo Hernandez, ma comunque delicata, e che porterà probabilmente i suoi frutti solo tra qualche tempo.