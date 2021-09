Ronaldo torna ad Old Trafford, la sorpresa dei tifosi – VIDEO

L’attesa, poi la clamorosa accoglienza di Old Trafford che riabbraccia Cristiano Ronaldo: ecco cosa è accaduto.

Una trattativa lampo per regalare ai tifosi un sogno. Quello di rivedere Cristiano Ronaldo ad Old Trafford, nuovamente con la maglia del Manchester United. Lunghe file per le casacche con la numero 7 e per i biglietti hanno fatto da preludio alla prima del portoghese dopo il ritorno nella squadra che lo ha lanciato.

E all’annuncio dello speaker, l’entusiasmo si è scatenato. Fra le sciarpe con il volto dell’ex Juve, e le richieste da parte di qualche bambino desideroso di avere la maglia, Cristiano Ronaldo è stato accolto da un boato clamoroso.

Old Trafford è una bolgia per Ronaldo: il video testimonia l’affetto dei tifosi

Le immagini arrivano da Old Trafford, e rendono l’idea di quanto il sogno dei tifosi di rivedere Ronaldo sia stato coltivato da tempo con grande speranza. Cr7 è entrato in campo di corsa, mostrando di essere pronto ad una sfida affascinante. Ad una squadra talentuosa e in crescita mancava forse proprio quel calciatore in grado di segnare molto. E l’ex Juve è il terminale perfetto, che ha in più la voglia di dare ancora la caccia ai trofei internazionali.

Leggi anche: Manchester United, secondo debutto per Ronaldo: come andò la prima volta

Lo stadio ha atteso il suo ritorno in campo in silenzio, ma all’annuncio dello speaker ha regalato al campione un vero e proprio tributo con un boato spaventoso. Poi l’immancabile “Sium”, con il quale Cr7 esulta, quasi a volergli chiedere immediatamente la gioia di vederlo andare in gol. Il Manchester ha raccolto il momento e lo ha postato sulle pagine social con un messaggio. “Basta ascoltare quel rumore”.