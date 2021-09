Bologna Verona, la chiave è Ilic: il talento “secchione” che studia da big

Ilic potrebbe guidare il Verona oggi nel delicato match contro il Bologna: Di Francesco punta sul calciatore dopo l’addio di Zaccagni.

Sarà Bologna Verona a chiudere la terza giornata di campionato. Un match fra squadre che cercano subito punti per blindare il discorso salvezza, con una finestra dei sogni al quale affacciarsi per capire se ambire a qualcosa in più. Per farlo bisogna fare punti subito, perché il talento nelle due rose non manca, nonostante qualche addio di troppo che ha stravolto gli ultimi giorni di mercato.

Come nel caso del Verona, che ha salutato Zaccagni, approdato alla Lazio con una trattativa chiusa in extremis. Di Francesco è consapevole di aver salutato un calciatore fondamentale, ma ha già il sostituto in rosa. Si tratta di Ivan Ilic, che contro l’Inter ha dimostrato le sue qualità. Ecco le curiosità sul talento ex City che cerca consacrazione in Italia.

Verona, Ilic pronto a guidare gli scaligeri: le curiosità sul talento ex City

Fu prelevato in prestito dal Manchester City Ivan Ilic, e poi riscattato per una cifra importante. Il Verona crede in lui, e i mezzi per sorprendere non gli mancano. In primis le qualità mentali di un ragazzo determinato a diventare un big, senza tralasciare però carriere parallele. Il gol all’Inter è solo il primo sigillo in una stagione che per lui deve essere quella della conferma, soprattutto ora che manca Zaccagni.

Lui intanto studia design, ed ha una passione per Kobe Bryant, spesso citato e idolo del centrocampista per la forza mentale con cui il “Black Mamba” affrontava i match. Per Juric era il “bambino” da allevare. Che ha giocato un anno con la testa alta, la palla incollata al piede, le capacità di fare gol e interrompere il gioco da centrocampista completo. Ora il “bambino” dovrà diventare grande, e avrà una nuova grande occasione contro il Bologna questa sera.