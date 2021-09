Haaland, gol e lancio di oggetti: risposta esilarante di Bellingham -VIDEO

Haaland dopo il gol esulta ma è sommerso dagli oggetti in arrivo dagli spalti: Bellingham risponde con un gesto esilarante.

Tifosi negli stadi, gioie e dolori. In Europa il ritorno sugli spalti ha offerto uno scenario diverso. Indubbiamente più spettacolare, ed è giusto che sia così per lo sport più seguito al mondo. Quello che è successo al Borussia Dortmund però ha rischiato di mettere in pericolo l’incolumità di Haaland, vero mattatore nel poker al Bayer Leverkusen. Con due reti, fra cui quella del definitivo sorpasso in casa dei rivali, il norvegese ha chiuso i conti, esultando davanti ai padroni di casa.

Che non la hanno presa bene, lanciando sul terreno di gioco di tutto. Bottiglie d’acqua, birre, oggetti di tutti i tipi, che hanno sfiorato i calciatori del Borussia durante i festeggiamenti per la rete. Il gesto di Bellingham ha però trasformato un episodio deprecabile in esilarante.

Haaland schiva gli oggetti: Bellingham fa il prestigiatore con la birra

Haaland corre sotto il settore dei tifosi delle “aspirine”, e parte il lancio fitto di oggetti. Il norvegese li schiva, qualche compagno prova ad allontanarli dal terreno di gioco, ma all’improvviso arriva Bellingham. Il più giovane del gruppo, che sale sulle spalle del compagno ma sta per essere colpito da una lattina di birra piena. Il centrocampista però con uno scatto la prende al volo per parare il colpo.

E la beve, brindando ai compagni davanti al pubblico ospite. Il lancio di oggetti si trasforma nelle risate dei calciatori del Borussia Dortmund, che poi portano a casa il bottino pieno con un clamoroso 3-4.