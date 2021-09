Il Torino scopre Zima: è già titolare ed ha una particolare statistica

Zima si è già preso il Torino con una grande prestazione: ha colpito tutti, ed ha una curiosa statistica da migliorare.

Cinque milioni per blindare la difesa. É quanto ha speso il Torino per Zima, dopo aver trattato grandi nomi ma scegliendo la linea verde. I tifosi hanno espresso i loro dubbi, nonostante la benedizione di Ujfalusi, connazionale del centrale che parla di un calciatore già completo e pronto per la Serie A. Se il colpo in futuro darà ragione a Cairo e al Toro non è ancora chiaro, ma la prova offerta ieri è già un’ottima indicazione.

Il centrale di Olomuc, prelevato dallo Slavia Praga, ha chiuso tutti i varchi, mostrando grandi capacità sui palloni alti, precisione nelle chiusure e affiatamento con i compagni. É sicuro palla al piede, ed è già nel giro nella nazionale, che per un classe 2000 non è poca cosa. Ha un rapporto particolare con i social, e al momento un solo neo. Una statistica sicuramente da migliorare.

Zima, il Torino ha scelto bene: Juric però dovrà migliorare una particolare statistica

Solo 633 followers su Instagram. Che nel calcio di questi anni non è per forza una cattiva notizia, anzi. Zima ha però diverse fan page, che testimoniano quanto in patria sia considerato il futuro della nazionale in difesa. Il calciatore ha già 2 presenze con la maglia della Repubblica Ceca, oltre a diversi gettoni con le giovanili. In carriera ha infatti bruciato le tappe con due apparizioni nel Sigma Olomuc, che hanno convinto lo Slavia Praga a prelevarlo.

Nell’anno successivo ha infatti collezionato 33 apparizioni, e poi la chiamata del Torino. Numeri che danno la dimensione di quanto i tecnici che lo hanno allenato non hanno mai esitato a lanciarlo in campo. L’unico neo è nella casella dei gol messi a segno. Uno zero, sia nei club che in nazionale. Non troppo importante per un centrale, soprattutto quando nello stesso reparto gioca Bremer, ormai specialista in zona gol. Juric però ci lavorerà, ed è pronto a lanciare un nuovo talento.