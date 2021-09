Fiorentina, Vlahovic da record: l'”obiettivo” è Haaland

Dusan Vlahovic continua a far sognare i tifosi fiorentini, il serbo entra nell’elite europea. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

La terza giornata è ormai terminata, nell’anticipo di sabato sera si è messo in mostra ancora una volta il gioiellino della Fiorentina Dusan Vlahovic. Il giocatore classe 2000 infatti nella partita contro l‘Atalanta è entrato nell’elite europea. Scopriamo insieme cosa ha fatto il giovane attaccante nel mirino dei più grandi club europei.

Vlahovic ancora sulla cresta dell’onda

Sabato scorso si è disputata la partita valevole per la terza di campionato tra Atalanta e Fiorentina, dove il club viola ha inflitto una sconfitta ai padroni di casa bergamaschi per 2 a 1. In questa partita ad andare a segno è stato proprio l’attaccante serbo che ha messo a segno una doppietta su calcio di rigore. Grazie a questi gol, oltre al fatto della sua infallibilità dal dischetto, il classe 2000 è entrato nel mondo del calcio che conta. Infatti i due gol portano Vlahovic a quota 20 reti nell’anno solare. In Europa meglio di lui solo nomi di grande spessore: Lewandowski con 30 reti, Messi con 23 e Haaland con un bottino di 22 gol.

Il serbo in questa sessione estiva aveva rifiutato proposte monstre dai più grandi club europei, per continuare ad accumulare esperienza giocando in viola; dimostrando di non volere affrettare i tempi e di possedere molta maturità nonostante la giovane età. Un gioiellino nelle mani di Italiano, solo il tempo ci dirà se il tecnico della Fiorentina saprà sfruttarlo a dovere e lanciarlo nell’Olimpo del calcio.

Fantacalcio con il talento serbo

Queste statistiche riportano inoltre che il giocatore è un’ottima carta anche in vista fantacalcio. I numeri mostruosi dell’anno scorso hanno di certo fatto vincere molte partite ai fantallenatori che lo avranno acquistato a poco. Insomma una piacevole sorpresa che continua a dimostrare e a regalare tante gioie sia ai tifosi fiorentini che ai fantallenatori che hanno creduto in lui.