Juventus, nuova contestazione e striscione dei tifosi: “Indecenti” – FOTO

La sconfitta della Juventus al centro delle critiche: ancora una contestazione e lo striscione esposto allo Stadium. Il messaggio è pesante.

Brucia la sconfitta della Juventus al San Paolo. Non solo per la classifica, ma anche perché in passato match del genere forse i bianconeri non li avrebbero mai persi. E invece negli errori di Szczęsny, e nelle gambe che tremano nei minuti finali, si nascondono tutti i problemi della squadra. Allegri non è riuscito ancora a scacciare i fantasmi della passata stagione. E quel misero punto in classifica dopo tre giornate, dà il senso di quanto Agnelli e Cherubini abbiano incontrato difficoltà nell’allestire il nuovo progetto. Che ancora non si vede, neanche lontanamente.

Juventus, contestazione e striscione pesantissimo: nel mirino la dirigenza

L’addio di Cristiano Ronaldo era già un messaggio esplicito. Letto chiaramente dei tifosi, che in quella trattativa hanno intravisto la volontà di Cr7 di cercare ambizioni e sfide altrove. Poi i passi falsi in campionato, la prima contestazione. E adesso il bis. Sempre davanti allo Stadium, con uno striscione che chiarisce la posizione della Curva. In netta rottura con la dirigenza e con le mosse fatte in estate.

Leggi anche: Lo Zenit sbeffeggia la Juventus: le immagini fanno il giro del web – Video

Il contenuto è chiaro e la situazione si fa ancora più calda. Serve un successo in Champions. E poi un Milan in grandissima forma, che dopo soli 360 minuti dall’inizio del campionato, potrebbe essere già un crocevia fondamentale per la stagione.