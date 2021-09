Champions League, ci siamo: troviamo una favorita?

Trovare la favorita alla vittoria della Champions League potrebbe essere facile: anche se rispondere Paris Saint Germain potrebbe non essere la soluzione ideale.

Lo sguardo rivolto alla Champions League porta anche a pensare quale sarà la favorita per la vittoria del trofeo. Una coppa in mano al Chelsea, che farà di tutto per difenderla, anche se non sarà davvero facile vista la campagna acquisti di alcune big.

Che vorranno conquistare l’ambito trofeo e dimostrare di poter primeggiare anche in Europa. In alcuni casi per una rivalsa recente, altre volte per entrare nella storia come assoluti dominatori.

Ed è questo il ruolo a cui pensa il Paris Saint Germain. Una squadra atomica guardando al suo attacco, anche se i campioni abbondano in tutti i ruoli. È sempre una favorita alla Champions League chi è guidata da Leo Messi, fosse anche una neofita bulgara. Figuriamoci chi al contempo ha accompagnato l’argentino in pompa magna con tanti campioni.

Alcuni già in rosa, altri acquistati a suon di milioni di cartellino come Hakimi, oppure di ingaggio. Gigio Donnarumma e Sergio Ramos sono il collante difensivo che mancava, anche se l’abbondanza nei vari ruoli rischia di far pendere la bilancia su un equilibrio poi difficile da trovare in caso di problemi.

Tutte le altre inseguono?

Se il Psg da una parte è favorita, dall’altra parte sembra esserci tutta una banda con trentuno squadre, quelle che parteciperanno ai gironi. Chiaramente la Champions League ha sempre sorprese in canna, ma contro i francesi sembra davvero la sfida finale o quasi da affrontare, prima o poi.

Le squadre tedesche puntano a confermarsi, e in effetti i buoni propositi della Bundesliga potrebbero anche riversati in Champions League. Favorita sarebbe il Bayern Monaco ma con qualche attenuante tutto sommato. Ha cambiato allenatore – e questo potrebbe incidere – ma Julian Nageslmann due stagioni fa arrivò in semifinali contro il Lipsia. Ed è facile, quindi, pensare che il binomio vincente potrebbe proseguire anche sulla panchina dei bavaresi. Con il rimpianto ancora vivo di non avere utilizzato Robert Lewandowski, causa infortunio, contro il Psg.

Occhio alle inglesi, perché la finale 2021 è stata roba loro. Il Chelsea ha speso per quanto acquistato, praticamente ha comprato e incassato alla stessa maniera. Serviva un centravanti ed è arrivato: ha massimizzato in tempi di crisi. Il Manchester City è stato più spendaccione, il Liverpool più guardingo, lo United più roboante. A loro il compito di essere ancora concreti in Europa.

Per Spagna e Italia invece situazione di stallo. Real Madrid e Barcellona appaiono più povere, l’Atletico non sembra ripetere le stagioni dell’exploit. Delle squadre della nostra Serie A la Juventus è vedova di Cristiano Ronaldo. Il Milan tornerà dopo tanti anni a sentire l’ambita musichetta, Inter e Atalanta cercheranno di fare bella figura almeno.