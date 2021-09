Salta la prima panchina in Serie A: decisione clamorosa

Salta la prima panchina in Serie A: arriva l’esonero imminente dopo l’ennesima sconfitta, nel pomeriggio l’annuncio del nuovo allenatore.

Dopo appena tre giornate di Serie A arriva il primo esonero. Nel pomeriggio arriverà l’annuncio ufficiale del cambio allenatore, ma sembra che ormai non si ritorni più indietro.

E’ stata fatale la sconfitta di Bologna e così l’Hellas Verona ha deciso di sostituire il proprio tecnico: Eusebio Di Francesco non proseguirà la stagione sulla panchina gialloblu. Il mister è reduce da tre sconfitte consecutive in campionato, che si sommano alle altre 16 precedenti sulla panchina del Cagliari. Insomma, un vero disastro iniziato dopo il 7 novembre 2020, data della sua ultima vittoria in Serie A. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’Hellas Verona annuncerà nelle prossime ore il suo nuovo allenatore.

Di Francesco, primo esonero della Serie A: raggiunto record senza vittorie

Da quando ha lasciato Roma, Eusebio Di Francesco ha vinto appena 4 partite in campionato: una sulla panchina della Samp e tre su quella del Cagliari. L’ultima partita vinta da una squadra allenata dall’ex tecnico del Sassuolo risale al 7 novembre quando il Cagliari ha battuto 2-0 la Sampdoria. Dopo quella vittoria, sono arrivati solo pareggi e sconfitte. Non a caso, proprio ieri a Bologna ha raggiunto il record negativo di 19 partite senza vittorie, appartenente a Domenico Di Carlo dal 2018.

L’allenatore non avrà modo di peggiorare lo score poiché l’Hellas ha deciso la via dell’esonero, il primo di questa stagione in Serie A. La prossima gara del Verona sarà contro la Roma, tra le mura amiche del Bentegodi. Sulla panchina gialloblu ci sarà un nuovo volto, che dovrà invertire il senso di marcia e cambiare l’assetto difensivo. In queste prime tre giornate sono ben 7 i gol subiti: troppi secondo la dirigenza veneta.

Ma scotta anche la sedia di un altro allenatore del campionato. Il prossimo esonero potrebbe essere Leonardo Semplici del Cagliari, anch’egli partito male con un pareggio e due sconfitte: l’ultima contro il Genoa ha fatto storcere il naso alla dirigenza.